Четверг, 30 Марта 2023 11:40

АрмИнфо. Правительство Армении 30 марта одобрило проект закона Республики Армения <О ратификации Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Чешской Республики>.

Как говорится в пояснении к документу, двустороннее военное сотрудничество между Республикой Армения и Чешской Республикой осуществляется подписанным 10 марта 2010 года соглашением <О военном сотрудничестве между Министерством обороны Республики Армения и Министерством обороны Чешской Республики>, которым предусмотрено сотрудничество в области военного образования, оборонной промышленности, военной истории и музейного дела, а также участие в миротворческих миссиях за рубежом.

Отмечается, что ратификация соглашения создает правовую основу для развития и углубления сотрудничества Сторон в военно-технической области. Ратифицировав его, Стороны укрепляют сотрудничество в военной и экономической сферах.

Соглашение предусматривает подготовку специалистов и технического персонала в учебных заведениях сторон с учетом их потребностей и возможностей, а также другие направления военно-технического сотрудничества, к которым стороны проявляют интерес.

В целях реализации положений соглашения предполагается, что стороны в рамках межправительственной комиссии по армяно-чешскому экономическому сотрудничеству создадут рабочую группу по военно-техническому сотрудничеству, сроки заседаний, регламент и порядок работы которой будут определены уполномоченные органы Сторон.

<Положения Соглашения предусматривают, что споры, возникающие при реализации Соглашения, будут решаться путем переговоров и консультаций. Ратификация соглашения полностью соответствует стратегическим интересам Республики Армения и его реализация дает возможность расширить международное сотрудничество в военно-технической сфере и возможности для взаимовыгодного взаимодействия. Учитывая изложенное, Министерство обороны РА считает целесообразным ратифицировать соглашение <О военно-техническом сотрудничестве между Правительством Республики Армения и Правительством Чешской Республики>, подписанное 9 апреля 2019 года>, - говорится в документе.