Четверг, 30 Марта 2023 10:44

АрмИнфо.В тридцати километрах к востоку от Мары в долине реки Мургаб находится огромная территория, археологические памятники которой объединены одним названием – Древний Мерв.

Каждое из городищ, остатками полуразрушенных зданий которых по сей день могут полюбоваться как местные жители, так и гости Туркменистана, процветало в свою эпоху: Эрк–кала - в VI веке до нашей эры; Гяур-Кала - в III веке нашей эры; Кыз-Кала - в VI веке; Султан-Кала - в XI веке; Абдуллахан-Кала - в XV веке.

Вот что писал об Эрк-Кала знаменитый археолог Вадим Михайлович Массон: «Городище Эрк-кала, ставшее позднее цитаделью парфянского Мерва занимало площадь около 16 га, было окружено стеной толщиной до 60 метров, сложенной из сырцового кирпича, и имело в центре монументальные постройки, располагавшиеся на высоких платформах. Новые раскопки показали, что древнейшие культурные слои этого городища относятся, по меньшей мере, к VI вв. до н.э.». Установить подобную датировку ученому помогли многочисленные находки монет.

Крепостные стены Эрк-Калы и сегодня сохранили свою высоту и мощь, несмотря на минувшие с момента их возведения столетия. Этим городище ярко выделяется среди других крепостей. Высота стен с четко вырезанными башнями в настоящее время составляет 25 – 29 метров. Прогулка по стене вокруг городища занимает у посещающих эти места туристов около получаса.

На первый взгляд у Эрк-Кала не было входа. На самом деле единственный въезд в крепость располагался на возвышении с южной стороны.

Роман Тепляков