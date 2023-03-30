Четверг, 30 Марта 2023 10:01

АрмИнфо. Динамичное развитие армяно-германского сотрудничества занимает важное место во внешней политике Армении. Об этом накануне в ходе встречи с членами комиссии Бундестага по делам Европейского Союза заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Как передает пресс-служба НС РА, в ходе встречи спикер добавил, что в развитии армяно-германских отношений имеют межпарламентские связи. Подчеркнув роль парламентской дипломатии в международных отношениях, он заметил, что опыт Германии, как страны с устоявшимися парламентскими традициями, является для Армении образцовыми при переходе к полной парламентской системе правления.

Симонян заявил, что подписание и вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом является важным шагом в углублении отношений между Арменией и Европейским Союзом и дальнейшей поддержке реформ в Армении.

<Сегодня мы сталкиваемся с проблемами безопасности. На карту поставлен мир в регионе. Очевидная и аргументированная истина заключается в том, что развязанные Азербайджаном войны в Арцахе преследовали цель уничтожить армянскую культурную идентичность и историю", - подчеркнул спикер. Он указал на необратимые последствия 44- дневной войны 2020 года и нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении. <Мы ожидаем немедленного и адекватного ответа на незаконные действия Азербайджана со стороны наших международных партнеров. По нашему глубокому убеждению, применение силы не может способствовать установлению атмосферы доверия и мира", - сказал спикер НС.

Он особо отметил факт развертывания долгосрочной мониторинговой миссии ЕС, поблагодарил правительство Германии за вклад в ее развертывание.

Немецкие партнеры отметили, что придают большое значение углублению отношений с Арменией и предпринимают видимые шаги в этом направлении. Они добавили, что между двумя странами существует политический диалог на высоком уровне, который следует постоянно укреплять и использовать для развития сотрудничества.

Немецкие парламентарии обратились к делегации РА с вопросами, касающихся проблем находящихся в блокаде арцахских армян, роли Армении в условиях заметной поляризации в регионе, политике, способствующей евроинтеграции.