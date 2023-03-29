Среда, 29 Марта 2023 20:35

АрмИнфо. 29 марта состоялось очередное заседание Совета Министров СЕ, в ходе которого состоялся обмен мнениями с Аланом Митчеллом - президентом Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Об этом сообщает постпредство РА в СЕ.

Постоянный представитель Армении в Совете Европы, посол Арман Хачатрян коснулся проблемы армянских военнопленных и других лиц, незаконно находящихся в тюрьмах Баку. Он отметил, что считается предосудительным тот факт, что, грубо нарушая принципы международного гуманитарного права и взятые на себя международные обязательства, Азербайджан без предварительных условий отказывается освободить всех армянских военнопленных. В настоящее время азербайджанская сторона признает, что в Азербайджане содержатся только 33 армянских военнопленных. Постпред Армении подчеркнул, что на основании сфабрикованных обвинений власти Азербайджана организовали инсценированные суды над армянскими военнопленными. Лишенные права на защиту прав человека и основных свобод, в том числе права на справедливое судебное разбирательство, армянские военнопленные были приговорены к лишению свободы на срок до 20 лет судами, подконтрольными правительству Баку. Имеются также задокументированные случаи насильственных исчезновений, отметил постпред.