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АрмИнфо. В Армении с момента последнего обновления (13 марта) число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
Таким образом, отмечает ведомство, по состоянию на 29 марта число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении составляет 85 человек. Из этого числа 7 человек госпитализированы, не госпитализированы - 36, выписаны - 42. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, 57 заболевших - дети, 28 - взрослые.
|Азербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕ
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|Адвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчит
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|Российский эксперт: Проблема МУС и Армении имеет правовое и политическое измерения
|Дата визита спецпредставителя ЕС по санкциям в Армению пока не известна
|Музей города Аркадаг расскажет об истории и культуре Ахала
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Специальный представитель ЕС по санкциям посетит Армению
|Спикер НС РА: Азербайджан на глазах всего мира принуждает армянское население Карабаха к депортации
|Глава МИД Армении рассказал послу Испании об агрессивной риторике Азербайджана
|Ситуация на Южном Кавказе будет на повестке переговоров Лавров - Абдоллахиян в Москве
|Откровения Алиева: В переговорах по карабахскому конфликту до 2018 года не стоял вопрос возвращения Бердзора Азербайджану
|В Ереване успешно женили Бальзаминова: Состоялась очередная блистательная премьера Ереванского русского драмтеатра
|Досрочно размещенные драмовые и долларовые облигации Конверс Банка прошли листинг на Армянской фондовой бирже
|Экс-помощник Авиняна назначена советником Мгера Григоряна
|Степанакерт ответил Баку: Блокирования Бердзорского коридора и усугубление гумкризиса в Арцахе не способствуют формированию атмосферы для диалога
|Партия "Зартонк" требует провести расследование обстоятельств вырубки деревьев в центре Еревана
|Мелани Жоли: Канада продолжит призывать власти Азербайджана открыть Бердзорский коридор и освободить всех армянских военнопленных
|Госдеп: Донфрид в разговоре с Байрамовым выразила обеспокоенность в связи с передвижением азербайджанских военных в Арцахе
|Самвел Карапетян призвал руководство РА трезво оценивать все риски по части Римского статута и не подвергать опасности армяно-российские партнерские отношения
|Эдгар Казарян займет вакантное место Омбудсмена Армении?
|С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”
|Замглавы МИД России и посол Армении обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мэр Кишинева и глава Минтерриториального управления обсудили проекты в рамках "Восточного партнерства"
|Арарат Мирзоян: Провокации и агрессивная риторика Азербайджана не содействуют установлению региональной стабильности
|Экс-генсек НАТО убежден: ЕС может занять нишу России на Южном Кавказе
|В Азербайджане уже не только не скрывают факт ползучей оккупации и удушения Арцаха, но еще и кичатся этим
|Власти Азербайджана вновь пригласили руководство Арцаха на встречу в Баку
|Эксперт: Азербайджан своими провокациями в Арцахе хочет заставить армян пойти на предложенную им «интеграцию»
|СМИ: Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан
|Четыре футболиста сборной Армении не примут участие в матче со сборной Кипра
|В Иджеване началась реализация программы <Мы и наши горы>, поддерживаемая ЕС
|В начале апреля на новые маршруты в Ереване выйдут 237 новых автобусов
|КГД совместно с СНБ Армении пресекли попытку вывоза из страны икры сига по поддельным документам
|Авиакомпания WizzAir запустила прямое авиасообщение между Ереваном и Венецией
|Подразделения ВС Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-Лисагор
|В Ереванском муниципалитете отреагировали на незаконный сброс строительного мусора
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