Среда, 29 Марта 2023 17:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1А,1 Б, 1/1 на улице Грибоедова, жилые дома 15, 15А, 17 на улице Н.Заряна, частные дома на улице Н.Заряна 11, частные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, жилые дома 19, 19А на улице Киевяна, жилые дома 1, 11 на улице Акобяна, улица Себастии, улица Давташена 1, переулок Давташена 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-13:00 села Овтамеч, Гегакерт и Цахкаландж;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Бюракан, Оргов, Антарут, Тегер, Агарак; частично села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Джрвеж и квартал “Багреванд”;

11:00-13։00 частично село Балаовит и военная полиция;

11։00-16։00 села Гегашен, Зовк, завод “Чанах”, компания “Виваселл-МТС”;

11։00-17։00 жилой дом 55 на улице Кентрон, квартал “Еркатгци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежития “Трест”, ‘Разданмаш” в округе “Кентрон” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10։00-11:00 населенный пункт Дзорагюха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։00-17:00 частично село Гандзакар, хлебный цех, общинный муниципалитет, детский сад, медпункт, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 125, 127, 129, 131, 133 на улице Бабаджаняна, улицы Мазманяна, Чауша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-15 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25, 27, 27/2 на улице Фучика, жилые дома 8, 10 на 1-ом переулке Маргаряна, жилые дома 12/1 на улице Рубинянца, 106 на улице П.Севака;

11:00-17:00 жилые дома 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 56, 62а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-16:00 села Арагацотн, Нор Аманос, Нор Едесиа;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Ланджазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 община Лернанист, дом отдыха “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернаниста, скотоводческие фермы Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-13:00 Тбилисское шоссе, улицы Усанохакан, Мясникян, Акобджанян и частично квартал “Тахта” в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.