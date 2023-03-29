Среда, 29 Марта 2023 17:26

АрмИнфо. Несмотря на глобальные и региональные вызовы, Армения последовательно продолжает реализацию повестки демократических реформ. Об этом заявил 29 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая с речью в ходе инициированного президентом США Джо Байденом Второго Саммита за демократию, который проходит в режиме видеоконференцсвязи.

По его словам, правительство Армении продолжает бороться с изменением климата для создания энергетического сектора с низким уровнем выбросов и динамичной зеленой экономики. <Мы добились прогресса в международном энергетическом рейтинге , заняв 53 место среди 127 стран>, - сказал он.

При этом, как указал премьер, в сентябре 2022 года Армении пришлось столкнуться с агрессией против международно признанной территории Республики Армения, результатом которой стала оккупация Азербайджаном части суверенной территории РА.

<Еще в сентябре мы почувствовали солидарность демократий и четкое осуждение агрессии против Армении. Я хочу воспользоваться этой возможностью и выразить нашу признательность Соединенным Штатам и другим партнерам, которые помогли нам посредством дипломатического взаимодействия остановить дальнейшее вторжение>, - отметил он.

Как указал Пашинян, Армения строго осуждает нарушения прав человека во всем мире. <Нам нужно многое сделать вместе, чтобы предотвратить геноциды, этнические чистки и зверства. То, что происходит сегодня с армянами в Нагорном Карабахе, блокада Азербайджаном Лачинского коридора и возникший в результате этого гуманитарный кризис, безусловно, является попыткой этнической чистки армян Нагорного Карабаха. И мы не можем закрывать на это глаза. В то же время я повторяю, что Армения остается приверженной мирному процессу с Азербайджаном. Мы убеждены, что альтернативы мирному развитию региона нет и что приверженность демократическим ценностям поможет нам найти путь к миру>, - сказал глава кабмина РА.

<Демократия является результатом последовательной работы, и мы продолжим выполнять новые обязательства, устанавливая новые планки для Армении в мировом демократическом рейтинге. Я верю в силу демократии во имя мира, во имя свободы, во имя счастья>, - заключил Никол Пашинян.

Отметим, что администрация президента США разослала приглашения 120 мировым лидерам. Среди стран, не получивших приглашение для участия в мероприятии, - Азербайджан, Турция, КНДР и Россия.