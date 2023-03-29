Среда, 29 Марта 2023 15:15

АрмИнфо. Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Абдоллахияна в Москве.

Как рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров сам Абдоллахиян, ситуации на Кавказе было уделено особое внимание.

"Мы считаем, что напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни Армении. И здесь нужно двигаться в направлении мира, стабильности. При этом убеждены, что иностранное вмешательство в этот регион, и усилия по геополитическим изменениям являются фактором для еще большего осложнения региональной ситуации. Исходя из вышесказанного, считаем, что через механизм "3+3" и иные инструменты, не прибегая к силе, возможно урегулировать существующие вопросы в данном регионе", - отметил глава МИД Ирана.

По его словам, они с российским коллегой сошлись во мнении, что следующее заседание вышеуказанной региональной платформы может пройти в Тегеране, и оно будет способствовать миру на Южном Кавказе.

Иранский дипломат еще раз подчеркнул, что Тегеран отвергает любые попытки изменения границ стран региона, чем бы эти действия ни оправдывались. По его словам, в этом вопросе необходимо идти путем диалога и политических переговоров.

"И все стороны должны идти именно по этому пути. Иран считает, что безопасность в этом регионе взаимосвязана с иными вопросами, и необходимо двигаться в мирном направлении и инклюзивной безопасности, для обеспечения экономического процветания региона", - резюмировал он.

Отметим, что 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".