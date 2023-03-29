Arminfo.info




 Среда, 29 Марта 2023 14:15
Марианна Мкртчян

В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ

В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ

АрмИнфо. Рассчитываем, что вредные дискуссии на тему "кто откуда выходит" прекратятся, и все вопросы взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ, включая размещение на территории Армении наблюдательной миссии Организации, будут решаться в конструктивном и взаимовыгодном ключе.  Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никол Пашинян от 14 марта о том, что "ОДКБ выходит из Армении"

"Мы открыто обсуждаем все имеющиеся у армянской стороны опасения в рамках существующих в ОДКБ форматов взаимодействия - от заседаний Постоянного совета до Совета коллективной безопасности, который является высшим органом Организации", - сказал российский дипломат в интервью RTVI.

Со своей стороны, продолжил Галузин, подтверждаем готовность реализовать планы размещения миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе в интересах обеспечения безопасности Армении, как и другие меры помощи, заложенные в соответствующем проекте решения Совета коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике.  По его словам, российская сторона готова к этой работе ровно в той же степени, что и сама Армения.

"А что касается, как Вы говорите, "трудностей" в рамках ОДКБ, то без них не обходится ни одна международная структура, которая занимается реальной практической работой в интересах всех ее членов. На сегодняшний день в Организации развернут интенсивный процесс реализации решений, принятых на состоявшихся в 2022 году встречах лидеров ее стран. Во многом благодаря председательству Армении немало сделано для наращивания возможностей ОДКБ по отражению вызовов и угроз нашей коллективной безопасности.  Хотел бы подчеркнуть, что достигнутые результаты были бы невозможны без скоординированной, плодотворной и заинтересованной работы всех государств-членов", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Вместе с тем он констатировал, что сейчас идет активная подготовка к намеченным на май-июнь очередным заседаниям советов министров иностранных дел и обороны, комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Дипломат добавил, что повестка дня весьма насыщенная, что свидетельствует о высокой востребованности Организации в решении вопросов обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности.

"Эти и другие вопросы укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ были предметом заинтересованного обсуждения в ходе встречи министров Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна 20 марта 2023 года в Москве, а также недавнего визита генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван", - резюмировал он.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Азербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕАзербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕ
В Армении число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35В Армении число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35
Адвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчитАдвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчит
Латвия выражает готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕСЛатвия выражает готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕС
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Пашинян поблагодарил США за помощь в пресечении дальнейшего вторжения АзербайджанаПашинян поблагодарил США за помощь в пресечении дальнейшего вторжения Азербайджана
Те, у кого есть связи во власти, зарабатывают, пользуясь ситуацией в Арцахе - Рубен ВарданянТе, у кого есть связи во власти, зарабатывают, пользуясь ситуацией в Арцахе - Рубен Варданян
Глава МИД Ирана: Напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни АрменииГлава МИД Ирана: Напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни Армении
Артур Хачатрян: Политическое урегулирование арцахского конфликта должно быть основано на праве народов на свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕАртур Хачатрян: Политическое урегулирование арцахского конфликта должно быть основано на праве народов на свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ
В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Анаит Манасян выдвинута властями на должность Омбудсмена Армении, у оппозиции - свой кандидат Анаит Манасян выдвинута властями на должность Омбудсмена Армении, у оппозиции - свой кандидат 
Спикер НС РА: Армения продвигает повестку открытия  эры мира в регионеСпикер НС РА: Армения продвигает повестку открытия  эры мира в регионе
Мнение: Деятельность операционного центра по кибербезопасности Азербайджана будет направлена против Армении и ИранаМнение: Деятельность операционного центра по кибербезопасности Азербайджана будет направлена против Армении и Ирана
Треснувшее заговорщическое кольцо вокруг Ирана, открыло окно возможностей для Армении - армянский экспертТреснувшее заговорщическое кольцо вокруг Ирана, открыло окно возможностей для Армении - армянский эксперт
Комитет по судебной системе Калифорнийской ассамблеи принял резолюцию AJR 1, в которой осуждается блокада Арцаха АзербайджаномКомитет по судебной системе Калифорнийской ассамблеи принял резолюцию AJR 1, в которой осуждается блокада Арцаха Азербайджаном
Перед заключительным туром ЧЕ  две армянские шахматистки отстают от лидеров всего на один баллПеред заключительным туром ЧЕ  две армянские шахматистки отстают от лидеров всего на один балл
Маркус Риттер: Если весной Азербайджан не начнет наступление - наша миссия уже удаласьМаркус Риттер: Если весной Азербайджан не начнет наступление - наша миссия уже удалась
Зима возвращается, прогноз синоптиков Армении неутешителенЗима возвращается, прогноз синоптиков Армении неутешителен
Российский эксперт: Проблема МУС и Армении имеет правовое и политическое измеренияРоссийский эксперт: Проблема МУС и Армении имеет правовое и политическое измерения
Дата визита спецпредставителя ЕС по санкциям в Армению пока не известнаДата визита спецпредставителя ЕС по санкциям в Армению пока не известна
Музей города Аркадаг расскажет об истории и культуре АхалаМузей города Аркадаг расскажет об истории и культуре Ахала
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Специальный представитель ЕС по санкциям посетит АрмениюСпециальный представитель ЕС по санкциям посетит Армению
Спикер НС РА: Азербайджан на глазах всего мира принуждает армянское население Карабаха к депортацииСпикер НС РА: Азербайджан на глазах всего мира принуждает армянское население Карабаха к депортации
Глава МИД Армении рассказал послу Испании об агрессивной риторике АзербайджанаГлава МИД Армении рассказал послу Испании об агрессивной риторике Азербайджана
Ситуация на Южном Кавказе будет на повестке переговоров Лавров - Абдоллахиян в МосквеСитуация на Южном Кавказе будет на повестке переговоров Лавров - Абдоллахиян в Москве
Откровения Алиева: В переговорах по карабахскому конфликту до 2018 года не стоял вопрос возвращения Бердзора Азербайджану Откровения Алиева: В переговорах по карабахскому конфликту до 2018 года не стоял вопрос возвращения Бердзора Азербайджану 
В Ереване успешно женили Бальзаминова: Состоялась очередная блистательная премьера Ереванского русского драмтеатраВ Ереване успешно женили Бальзаминова: Состоялась очередная блистательная премьера Ереванского русского драмтеатра
Досрочно размещенные драмовые и долларовые облигации Конверс Банка прошли листинг на Армянской фондовой биржеДосрочно размещенные драмовые и долларовые облигации Конверс Банка прошли листинг на Армянской фондовой бирже
Экс-помощник Авиняна назначена советником Мгера ГригорянаЭкс-помощник Авиняна назначена советником Мгера Григоряна
Степанакерт ответил Баку: Блокирования Бердзорского коридора и усугубление гумкризиса в Арцахе не способствуют формированию атмосферы для диалогаСтепанакерт ответил Баку: Блокирования Бердзорского коридора и усугубление гумкризиса в Арцахе не способствуют формированию атмосферы для диалога
Партия Партия "Зартонк" требует провести расследование обстоятельств вырубки деревьев в центре Еревана
Мелани Жоли: Канада продолжит призывать власти Азербайджана открыть Бердзорский коридор и освободить всех армянских военнопленныхМелани Жоли: Канада продолжит призывать власти Азербайджана открыть Бердзорский коридор и освободить всех армянских военнопленных
Госдеп: Донфрид в разговоре с Байрамовым выразила обеспокоенность в связи с передвижением азербайджанских военных в АрцахеГосдеп: Донфрид в разговоре с Байрамовым выразила обеспокоенность в связи с передвижением азербайджанских военных в Арцахе
Самвел Карапетян призвал руководство РА трезво оценивать все риски по части Римского статута и не подвергать опасности армяно-российские партнерские отношенияСамвел Карапетян призвал руководство РА трезво оценивать все риски по части Римского статута и не подвергать опасности армяно-российские партнерские отношения
Эдгар Казарян займет вакантное место Омбудсмена Армении?Эдгар Казарян займет вакантное место Омбудсмена Армении?
С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”  С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”  
Замглавы МИД России и посол Армении обсудили отдельные вопросы двусторонней повесткиЗамглавы МИД России и посол Армении обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки
Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и АрмениейСоединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
Мэр Кишинева и глава Минтерриториального управления обсудили проекты в рамках Мэр Кишинева и глава Минтерриториального управления обсудили проекты в рамках "Восточного партнерства"
Арарат Мирзоян: Провокации и агрессивная риторика Азербайджана не содействуют установлению региональной стабильностиАрарат Мирзоян: Провокации и агрессивная риторика Азербайджана не содействуют установлению региональной стабильности
Экс-генсек НАТО убежден: ЕС может занять нишу России на Южном КавказеЭкс-генсек НАТО убежден: ЕС может занять нишу России на Южном Кавказе
В Азербайджане уже не только не скрывают факт ползучей оккупации и удушения Арцаха, но еще и кичатся этимВ Азербайджане уже не только не скрывают факт ползучей оккупации и удушения Арцаха, но еще и кичатся этим
Власти Азербайджана вновь пригласили руководство Арцаха на встречу в БакуВласти Азербайджана вновь пригласили руководство Арцаха на встречу в Баку
Эксперт: Азербайджан своими провокациями в Арцахе хочет заставить армян пойти на предложенную им «интеграцию»Эксперт: Азербайджан своими провокациями в Арцахе хочет заставить армян пойти на предложенную им «интеграцию»
СМИ: Тойво Клаар планирует посетить АзербайджанСМИ: Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан
Четыре футболиста сборной Армении не примут участие в матче со сборной КипраЧетыре футболиста сборной Армении не примут участие в матче со сборной Кипра
В Иджеване началась реализация программы <Мы и наши горы>, поддерживаемая ЕСВ Иджеване началась реализация программы <Мы и наши горы>, поддерживаемая ЕС
В начале апреля на новые маршруты в Ереване выйдут 237 новых автобусов В начале апреля на новые маршруты в Ереване выйдут 237 новых автобусов
КГД совместно с СНБ Армении пресекли попытку вывоза из страны икры сига по поддельным документамКГД совместно с СНБ Армении пресекли попытку вывоза из страны икры сига по поддельным документам
Авиакомпания WizzAir запустила прямое авиасообщение между Ереваном и ВенециейАвиакомпания WizzAir запустила прямое авиасообщение между Ереваном и Венецией
Подразделения ВС Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-ЛисагорПодразделения ВС Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-Лисагор
В Ереванском муниципалитете отреагировали на незаконный сброс строительного мусораВ Ереванском муниципалитете отреагировали на незаконный сброс строительного мусора
Объявлен тендер на приобретение 100 лифтов для многоэтажных зданий ЕреванаОбъявлен тендер на приобретение 100 лифтов для многоэтажных зданий Еревана
Российский спецназ отрабатывает навыки в горах АрменииРоссийский спецназ отрабатывает навыки в горах Армении
В Ереване будет внедрена новая система управления, которая позволит повысить выполняемость программ развития - АвинянВ Ереване будет внедрена новая система управления, которая позволит повысить выполняемость программ развития - Авинян
Посол США: Армения провела отличный матч против ТурцииПосол США: Армения провела отличный матч против Турции
Партия Пашиняна опять <на коне>Партия Пашиняна опять <на коне>
Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся АрменияМнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
Читать больше



Эксперты
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
Читать больше
Комментируемые
Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридореГлава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственностиАдам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
Алиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договоруАлиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей РодиныРубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии властиАрмении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du mondeЕсли не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляютсяСтрасти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государстваВ Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридорВашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министрОткрытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр
Продавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфоПродавец пластмассовых болванок для банковских карт подался в аналитики рынка за счет аналитики АрмИнфо
Ашотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларацииАшотян Лаврову: Нагорно-Карабахская Республика не была в составе Азербайджана на момент подписания Алма-Атинской декларации