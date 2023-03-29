Среда, 29 Марта 2023 14:15

АрмИнфо. Рассчитываем, что вредные дискуссии на тему "кто откуда выходит" прекратятся, и все вопросы взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ, включая размещение на территории Армении наблюдательной миссии Организации, будут решаться в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, на просьбу прокомментировать заявление премьер-министра Армении Никол Пашинян от 14 марта о том, что "ОДКБ выходит из Армении"

"Мы открыто обсуждаем все имеющиеся у армянской стороны опасения в рамках существующих в ОДКБ форматов взаимодействия - от заседаний Постоянного совета до Совета коллективной безопасности, который является высшим органом Организации", - сказал российский дипломат в интервью RTVI.

Со своей стороны, продолжил Галузин, подтверждаем готовность реализовать планы размещения миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе в интересах обеспечения безопасности Армении, как и другие меры помощи, заложенные в соответствующем проекте решения Совета коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике. По его словам, российская сторона готова к этой работе ровно в той же степени, что и сама Армения.

"А что касается, как Вы говорите, "трудностей" в рамках ОДКБ, то без них не обходится ни одна международная структура, которая занимается реальной практической работой в интересах всех ее членов. На сегодняшний день в Организации развернут интенсивный процесс реализации решений, принятых на состоявшихся в 2022 году встречах лидеров ее стран. Во многом благодаря председательству Армении немало сделано для наращивания возможностей ОДКБ по отражению вызовов и угроз нашей коллективной безопасности. Хотел бы подчеркнуть, что достигнутые результаты были бы невозможны без скоординированной, плодотворной и заинтересованной работы всех государств-членов", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Вместе с тем он констатировал, что сейчас идет активная подготовка к намеченным на май-июнь очередным заседаниям советов министров иностранных дел и обороны, комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Дипломат добавил, что повестка дня весьма насыщенная, что свидетельствует о высокой востребованности Организации в решении вопросов обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности.

"Эти и другие вопросы укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ были предметом заинтересованного обсуждения в ходе встречи министров Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна 20 марта 2023 года в Москве, а также недавнего визита генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван", - резюмировал он.