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АрмИнфо. Фракция <Гражданский договор> Национального Собрания РА выдвинула на должность Защитника прав человека РА кандидатуру Анаит Манасян. Об этом говорится в заявлении председателя комиссии НС по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.
<Руководствуясь ч.8, ст.134 конституционного закона "Регламент Национального Собрания", председатель комиссии по защите прав человека и связям с общественностью Национального Собрания Тагуи Товмасян сообщает, что на вакантную должность Защитника прав человека фракция <Гражданский договор> выдвинула кандидатуру Анаит Манасян>, - говорится в заявлении.
Напомним, что накануне оппозиционные парламентские фракции "Честь имею" и "Армения" выдвинули кандидатуру бывшего посла Армении в Польше, экс-руководителя Конституционного суда Эдгара Казаряна на пост Омбудсмена. В этой связи, как отметила Товмасян, в ближайшее время комиссия созовет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос о выдвижении в НС кандидатуры Защитника прав человека.
24 января были досрочно прекращены полномочия Омбудсмена Армении Кристине Григорян на основании ее прошения об отставке. Григорян пробыла в должности год, ее назначили 24 января 2022 года после завершения полномочий Армана Татояна, которого власти решили не выдвигать на второй срок. Ранее СМИ Армении утверждали, что Кристине Григорян возглавит создаваемую Службу внешней разведки.
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|Самвел Карапетян призвал руководство РА трезво оценивать все риски по части Римского статута и не подвергать опасности армяно-российские партнерские отношения
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|С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”
|Замглавы МИД России и посол Армении обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мэр Кишинева и глава Минтерриториального управления обсудили проекты в рамках "Восточного партнерства"
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|СМИ: Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан
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|В Иджеване началась реализация программы <Мы и наши горы>, поддерживаемая ЕС
|В начале апреля на новые маршруты в Ереване выйдут 237 новых автобусов
|КГД совместно с СНБ Армении пресекли попытку вывоза из страны икры сига по поддельным документам
|Авиакомпания WizzAir запустила прямое авиасообщение между Ереваном и Венецией
|Подразделения ВС Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-Лисагор
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