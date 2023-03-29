Среда, 29 Марта 2023 11:46

АрмИнфо. Армения, будучи носителем демократических ценностей, считает, что свобода и ответственность являются предпосылками открытого и демократического общества. Об этом в Германии в ходе встречи с руководством Фонда Фридриха Науманна и приглашенными депутатами и общественными деятелями ФРГ заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

<Мы, парламентарии, носители свободы слова, тоже являемся частью демократического общества. В современном мире парламентская дипломатия является неотъемлемой частью внешней политики. Велика и ее роль в развитии межгосударственных отношений", - отметил спикер, слова которого приводит пресс-служба армянского парламента.

Симонян добавил, что Ереван поддерживает ценности, принятые Фондом, а именно, свободу выбора, экономическую свободу и верховенство права.

Говоря о миссии, взятой на себя Арменией после бархатной революции 2018 года, спикер отметил, что власти Армении хотят изменить качество отношений в регионе, в среде, где уже небезопасно. Симонян подробно описал некоторые важные эпизоды, связанные с 44-дневной войной и последовавшими за ней событиями, подчеркнув наличие деструктивных процессов вокруг Армении и арцахских армян. Он напомнил, что право армян Нагорного Карабаха жить в соответствии со своей идентичностью постоянно нарушалось как советским режимом, так и независимым Азербайджаном и продолжает с большой силой попираться по сей день. <С 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл Лачинский коридор, единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией, в результате чего 120 тысяч жителей оказались в фактической осаде. Данное действие Азербайджана является грубым нарушением обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, что является частью широкомасштабной и системной политики Азербайджана, направленной на этническую чистку народа Нагорного Карабаха", - отметил Симонян..

Он подчеркнул, что даже юридически обязывающему решению Международного суда ООН Азербайджан не подчиняется. 5 марта в Нагорном Карабахе азербайджанской диверсионной группой были убиты трое граждан. Спикер отметил, что за несколько часов до обсуждений в Фонде азербайджанцы открыли огонь по армянам, занятым сельскохозяйственными работами.

Глава парламента поблагодарил правительство Германии за поддержку решения о размещении долгосрочной мониторинговой миссии ЕС в Армении. Завершая выступление, он заверил, что Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе.

В свою очередь, глава международного отдела Фонда Рене Клаф указал на удовлетворительные итоги работы Фонда с Арменией, достигнутые в направлении развития демократии.

После выступления председателя НС последовали вопросы участников, которые в основном касались безопасности и стабильности в регионе, оценки и поддержки международным сообществом Армении и арцахских армян, отношений Армения-Диаспора, отношений между властью и оппозицией и интересу, проявленному к выборам в органы местного самоуправления. Немецких партнеров особенно интересовал ход армянских реформ и настроения населения относительно их осязаемости.

В завершение встречи руководство Фонда подтвердило готовность поддержать Армению, в которой существует молодая, но стабильная демократия.