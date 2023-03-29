Среда, 29 Марта 2023 11:06

АрмИнфо. Поддержанная Армянским национальным комитетом Америки (ANCA) резолюция AJR 1, осуждающая 100-дневную блокаду Арцаха Азербайджаном, была принята Комитетом по судебной системе Калифорнийской ассамблеи при подавляющей двухпартийной поддержке.

Местные лидеры ANCA присутствовали инициативу на слушаниях в комитете и свидетельствовали в поддержку скорейшего принятия резолюции, которая подтверждает признание Калифорнией права Арцаха на самоопределение, призывает администрацию Байдена оказать чрезвычайную гуманитарную помощь армянам Арцаха и привлечь Азербайджан к ответственности за свою агрессию, введя ограничения, предусмотренные статье 907 на военную помощь Баку.

"Сегодня AJR 1 прошел комитет Ассамблеи по судебной власти при подавляющей двухпартийной поддержке. Я поддерживаю армянскую диаспору и моих коллег, поскольку мы требуем немедленной гуманитарной помощи для армян в Арцахе и призываем Азербайджан к ответу", - сказал член Ассамблеи Крис Холден, инициировавший документ.

Крис Холдену поддержали члены Ассамблеи Лаура Фридман, Венди Карилло, Лиза Кальдерон, Меган Дале, Майк Гипсон, Майк Фонг, Том Лэки, Котти Петри-Норрис, Элоиза Гомес Рейес, Луз Ривас и Бланка Рубио в качестве соавторов AJR 1.

Резолюция также вносится в Сенат штата Калифорния сенатором Энтони Портантино совместно с сенаторами Бобом Арчулета и Скоттом Уилком в качестве соавторов.

Резолюция была принята на фоне растущего давления Конгресса США на президента Байдена с целью привлечь Азербайджан к ответственности за наглую агрессию против армянского народа. Законодатель Фрэнк Паллоне вместе с Брэдом Шерманом, а также сопредседатели армянской фракции Конгресса Гас Билиракис, Адам Шифф и Дэвид Валадао и более 80 коллег из Конгресса возглавляют двухпартийную резолюцию Палаты представителей ( H.Res.108), осуждая блокаду и призывая к немедленным действиям, чтобы гарантировать предоставление жизненно важной гуманитарной помощи 120 000 армянам Арцаха, которые более 100 дней лишены доступа к продовольствию, топливу, медикаментам и другим жизненно важным гуманитарным товарам в условиях зимы.

В ANCA также напомнили, что сопредседатели армянской фракции в Конгрессе призывают прекратить военную помощь США Азербайджану и настоятельно призывают предоставить Арцаху чрезвычайную помощь в размере 50 млн долларов США для удовлетворения гуманитарных потребностей, а также 100 млн долларов США в виде помощи Армении в области безопасности, экономики, управления и верховенства права.