Среда, 29 Марта 2023 10:33

АрмИнфо. Перед заключительным туром личного женского чемпионата Европы по шахматам, который проходит в черногорском городе Петровац, армянские шахматистки Эллина Даниелян и Анна Саркисян уступают лидерам всего одно очко.

Накануне, в 10 туре свои победы одержали Элина Даниелян, Мариам Мкртчян и Лилит Мкртчян. Партия с участием Анны Саркисян завершилась вничью. Тем самым, перед заключительным туром, который состоится сегодня, 29 марта, Элина Даниелян и Анна Саркисян набрали 7 очков из 10 возможных и занимают 6-е и 9-е места соответственно, отставая от лидеров на один балл. Лилит Мкртчян и Мариам Мкртчян набрали 6,5 балла, занимая 15-е и 18-е места.

Индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин проходит в Черногории. Он завершится 29 марта. В чемпионате принимают участие 140 шахматистов из 34 стран Европы. Турнир проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд составляет 60 тысяч евро. Шахматистка, занявшая первое место, получит 10 тысяч евро.