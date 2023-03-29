Среда, 29 Марта 2023 10:10

АрмИнфо. Днем 30 марта температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов, 31 марта - еще на 8-10 градусов, 1 апреля - еще на 4-6 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, с 30 по 31 марта в большинстве регионах страны ожидаются осадки, в горных регионах и в предгорьях - в виде снега. В отдельных местах возможны туман и грозы. Ветер юго-западный с порывами до 5-8 м/с, с 29 по 30 марта ожидается усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

В Ереване 1 и 2-го апреля ожидается погода без осадков. Вечером 29 марта и 30 марта возможен кратковременный дождь с грозой. 31 марта в высокогорных местах города прогнозируются осадки в виде мокрого снега. 29 марта ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с.