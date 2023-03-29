Среда, 29 Марта 2023 09:50

АрмИнфо. Дата визита специального представителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана в Армению пока не известна. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

Отметим, что 28 марта на брифинге в Бишкеке Дэвид О'Салливан заявил о намерении посетить страны, которые связаны с обходом санкций Евросоюза, введенных против России. О'Салливан заверил, что все компании и страны ЕС готовы обеспечить имплементацию санкций. Его же миссия заключается в том, чтобы встретиться со странами, где возможен обход санкций.

"После анализа торговых потоков между ЕС и РФ, а также возросшим потоком из Кыргызстана можно говорить об этом. КР не единственная такая страна. Я посетил ОАЭ, Турцию, Пакистан, я намерен побывать в Узбекистане, Казахстане, Армении и Грузии. У нас есть определенный прогресс и идеи, как прекратить такое", - заметил спецпредставитель.

Вчера он находился в Киргизии. Согласно узбекским СМИ, его приезд в Ташкент может состояться 27-28 апреля.