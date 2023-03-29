АрмИнфо. В городе Аркадаг идет работа по комплектации экспозиции нового музея Ахалского велаята, в котором, наряду с экспонатами других залов, будут широко представлены историко-археологические ценности национального наследия.

По словам специалистов, работающих над отбором, реставрацией и подготовкой экспонатов, в коллекции музея будут отражены все периоды исторического развития Ахала, на территории которого находятся всемирно известные памятники античности, бронзового и железного веков, эпохи неолита и энеолита, средневековья и т.д.

Это парфянские крепости Нисы, вошедшие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, Намазга-депе - самый крупный памятник эпохи энеолита в Южном Туркменистане, Алтындепе с культурными слоями бронзового века, неолита и энеолита, где были обнаружены уникальные археологические находки, в частности, золотая голова быка с инкрустированным во лбу бирюзовым серпом, Геоксюрдепе, известный своей керамикой с двухцветной росписью и множеством женских терракотовых фигурок, а также Карадепе, Улугдепе, Старый Серахс, Абиверд и другие. На земле Ахала 7-8 тысяч лет назад зародилась Джейтунская осёдло-земледельческая культура, которая, как установили ученые, была первой в Центральной Азии. В богатом ожерелье этих историко-культурных памятников центральное место в экспозиции будет отведено Парфянскому царству. В нескольких витринах будут размещены относящиеся к его культуре уникальные ценности, а также реконструкции парфянского воина и женщины-парфянки в традиционном одеянии.

Обнаруженные в ходе раскопок археологические находки рассказывают об истории, материальной и духовной культуре проживавших на территории Туркменистана людей. Посетители музея смогут ознакомиться со старинными изделиями из кости и меди, расписанными орнаментом керамическими сосудами, терракотовыми фигурками, статуэтками древних богинь, бронзовыми печатями и серебряными украшениями, зернотерками, ритуальными предметами и многими другими артефактами.

В работу по подготовке историко-археологической экспозиции Ахалского музея вовлечены ученые Института истории и археологии Академии наук Туркменистана, специалисты Марыйского историко-краеведческого музея и других музеев страны, преподаватели и студенты Туркменского государственного института культуры, где с 2006 года функционирует кафедра «Реставрация культурных ценностей».