АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 34-36 в 4-ом квартале Давташена, улицы Мецаренца, Восканяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/2, 2, 2/1 на 25-ой улице, 9 на 27-ой улице Арабкира; жилой дом 126/4 на улице Рига, жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 17 на 25-ой улице, 2/4, 6/2 на 27-ой улице Арабкира; частные дома на 25-ой улице Арабкира, частные дома 1-13 на 27-ой улице Арабкира; частные дома 55-56, 36-63 на улице Айгекци;

11:00-14:00 жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова, жилой дом 4 на улице Хачика Даштенци;

в Армавирской области:

12:00-14:00 село Акналич;

12:00-17:00 кварталы ‘Сасуци Давид”, “Гарегин Нжде” в городе Эчмиадзин;

в Котайкской области:

11:00-15:00 село Маяковский и прилегающие территории; частично село Балаовит; ООО “Армтобако”, пивной завод, хлебной завод, воинская часть и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

10։ 00-11:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Тиграна Меца, ЗАО “Чамбараки арохчутян кентрон” в городе Чамбарак;

11։ 00-12։ 00 частично город Чамбарак, школа N4 и село Ттуджур;

11։ 00-13։ 00 компании “Гехецкуи Анаит”, “Арцап Хндкацорен”, “ММэндР”, “Галаксиа Концерн”, “Алик”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, зона отдыха Цовагюха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Цовагюх.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1А,1 Б, 1/1 на улице Грибоедова, жилые дома 15, 15А, 17 на улице Н.Заряна, частные дома на улице Н.Заряна 11, частные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, жилые дома 19, 19А на улице Киевяна, жилые дома 1, 11 на улице Акобяна, улица Себастии, улица Давташена 1, переулок Давташена 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-13:00 села Овтамеч, Гегакерт и Цахкаландж;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Бюракан, Оргов, Антарут, Тегер, Агарак; частично села Сасуник, Ошакан, Воскеваз, Воскеат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично село Джрвеж и квартал “Багреванд”;

11:00-13։ 00 частично село Балаовит и военная полиция;

11։ 00-16։ 00 села Гегашен, Зовк, завод “Чанах”, компания “Виваселл-МТС”;

11։ 00-17։ 00 жилой дом 55 на улице Кентрон, квартал “Еркатгци” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), общежития “Трест”, ‘Разданмаш” в округе “Кентрон” в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10։ 00-11:00 населенный пункт Дзорагюха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11։ 00-17:00 частично село Гандзакар, хлебный цех, общинный муниципалитет, детский сад, медпункт, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.