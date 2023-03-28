Вторник, 28 Марта 2023 16:58

АрмИнфо. Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан посетит страны, которые связаны с обходом санкций Евросоюза, введенных против России из-за войны на Украине.

В ходе брифинга в Бишкек, он подчеркнул, что посредством санкций планируется ограничить доступ России к современным типам вооружения и лишить ее превосходства. Также планируется ограничить использование финансовых доходов для войны на Украине.

"Мы сказали, что не будем покупать нефть и газ в России. Третья цель санкций - нанести экономический ущерб России. И пакет будет усиливаться. На данный момент есть десять пакетов санкций, которые согласованы с партнерами Евросоюза. Есть и страны, которые к ним не присоединились, и мы уважаем это решение", - напомнил спецпредставитель.

Но надо помнить, что те страны, которые не присоединились к санкциям, не стали платформой для их обхода.

О'Салливан заверил, что все компании и страны ЕС готовы обеспечить имплементацию санкций. Его же миссия заключается в том, чтобы встретиться со странами, где возможен обход санкций.

"После анализа торговых потоков между ЕС и РФ, а также возросшим потоком из Кыргызстана можно говорить об этом. КР не единственная такая страна. Я посетил ОАЭ, Турцию, Пакистан, я намерен побывать в Узбекистане, Казахстане, Армении и Грузии. У нас есть определенный прогресс и идеи, как прекратить такое", - заметил спецпредставитель.

"Был рост в 300%. Мы хотим знать: у вас выросли запросы и аппетиты или же товары экспортируются в Россию, что в свою очередь повлечет проблемы", - продолжил чиновник.

Он добавил, что не хочет, чтобы экспортируемая продукция использовалась в военных целях, а компоненты были найдены в российском вооружении. Всего таких позиций - около 700. О'Салливан добавил, что необходим диалог с властями Кыргызстана о невозможности экспорта из КР европейских товаров в РФ.

"У нас есть опасения, что многие товары, которые везут транзитом через РФ, остаются там. Мы хотим получить подтверждение, что это не так, - подчеркивает эксперт. - Мы уже запретили транзит некоторых товаров через Россию, и мы бы не хотели расширять список. Мы бы хотели получить заверение от партнеров, что такого не будет", - сказал еврочиновник, передает кыргызстанское издание Kaktus.media.

При этом О'Салливан, по его словам, понимает, что у Кыргызстана и России сильные торгово-экономические связи и никто не будет разрушать их.

"Никто не хочет, чтобы вопрос санкций разрушал отношения между Кыргызстаном и Евросоюзом, но для этого необходим диалог, чтобы понять - какие меры будут предприняты", - резюмировал он.

В Делегации Евросоюза в Узбекистане "Газете.uz" уточнили, что его приезд может состояться 27?28 апреля.

АрмИнфо направило запрос в офис делегации ЕС в РА, для уточнения даты визита в Армению.