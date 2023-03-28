Вторник, 28 Марта 2023 16:46

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия делегация, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, 28 марта встретилась с главой Бундестага ФРГ Бербель Бас.

Как передает пресс-служба НС РА, после частной беседы глав парламентов Ален Симонян и Бербель Бас совершили прогулку по Бундестагу, после чего состоялась встреча в расширенном составе. Было подчеркнуто стабильное развитие дружественных отношений между двумя странами и углубление межпарламентского сотрудничества, отмечена важность многопланового парламентского сотрудничества между НС и Бундестагом, взаимных визитов депутатов.

Спикер НС РА отметил, что Армения придает большое значение реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и высоко ценит поддержку Германии в этом вопросе.

Представляя послевоенную ситуацию и говоря о необходимости скорейшего решения проблем безопасности в регионе, спикер НС отметил, что разрушительные события на Южном Кавказе, вокруг Армении и армянонаселенного Нагорного Карабаха, упускают из виду многие.

По просьбе коллеги из Бундестага Ален Симонян представил подробности кризиса в Лачинском коридоре, опасности, которым подвергаются 120 тысяч жителей Арцаха, находящиеся в блокаде. Он отметил, что Азербайджан, продолжая политику этнических чисток и создавая невыносимые условия для жизни, на глазах всего мира принуждает местное армянское население к насильственной депортации.

Председатель НС РА напомнил, что 22 февраля Международный Суд в Гааге принял юридически обязывающее решение о применении к Азербайджану срочных мер, обязывая Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор.

"Мы ожидаем, что наши немецкие партнеры предпримут активные шаги для обеспечения немедленного выполнения решения суда Азербайджаном путем применения санкций против Азербайджана", - подчеркнул он.

Он добавил, что Армения приветствует усилия немецкой стороны по установлению мира в регионе, поблагодарив правительство Германии за поддержку решения о размещении в Армении долгосрочной миссии наблюдателей ЕС.

Стороны обсудили возможности активного взаимодействия в вопросах парламентаризма, парламентской дипломатии и демократии.

Ссылаясь на неспокойную и угрожающую ситуацию в мире, стороны подтвердили необходимость долгосрочного мира. Глава Бундестага поблагодарила за исчерпывающую информацию о регионе, Армении и армянах, проживающих в Нагорном Карабахе, и за проведение прямого и открытого разговора, отметив, что готов приложить усилия для улучшения ситуации и укрепления демократических ценностей в пределах своих полномочий. Она добавила, что войны являются человеческим злом и в первую очередь калечат судьбы, причиняя боль и страдания, что неприемлемо и отвергается цивилизованным человечеством.

В завершение встречи спикер НС РА пригласил немецкого коллегу в Армению с официальным визитом.