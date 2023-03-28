Вторник, 28 Марта 2023 16:45

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и посол Испании в Армении Маркос Гомес Мартинес (резиденция - Москва), на встрече в Ереване 28 марта, с удовлетворением отметили положительную динамику в армяно-испанских отношениях.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обменялись мнениями о перспективах углубления политического диалога, рассмотрели возможности расширения сотрудничества, в том числе в областях экономики и информационных технологий.

Стороны коснулись размещения в Армении гражданской наблюдательной миссии ЕС и других вопросах партнерства РА-ЕС, принимая во внимание, что с июля председательство в Совете ЕС перейдет к Испании.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по темам, связанным с региональной безопасностью и стабильностью.

Мирзоян коснулся агрессивных действий Азербайджана и риторики на высшем уровне в отношении Республики Армения и Нагорного Карабаха, и незаконного блокирования Бердзорского (Лачинского) коридора, подчеркнув, что подобные действия Баку не способствуют усилиям Армении по установлению долгосрочного мир в регионе. Арарат Мирзоян подчеркнул важность снятия Азербайджаном блокады коридора, а также важность направления туда международной миссии по установлению фактов.