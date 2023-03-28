Вторник, 28 Марта 2023 16:07

АрмИнфо. Ереванский государственный русский драматический театр им. К.Станиславского в преддверии 200-летия великого русского драматурга, писателя Александра Островского подготовил спектакль по мотивам пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова». На суд ереванскому зрителю пьеса в постановке художественного руководителя Русского драмтеатра, режиссера Карена Нерсисяна была представлена 25 и 26 марта.

Сама по себе пьеса остросоциальна с довольно богатой жанровой палитрой, где драма граничит с комедией, а сатира уравновешивается самим отношением автора к своим героям, которых он оправдывает, позволяя каждому обрести свое счастье. Пьеса длилась почти 2 часа без антракта, однако скучать зрителю не приходилось. В центре пьесы – смешной, простодушный «маленький человек» Миша Бальзаминов (актер театра Антон Агаджанян), который не блещет умом, красотой и талантом, однако мечтает устроить свою жизнь, женившись на богатой невесте. Невзирая на череду глупых поступков, все же заветная мечта маленького человека исполняется. Благодаря матери героя Павле Петровне Бальзаминовой (актриса Лалита Букиа) и свахе Акулине Гавриловне Красавиной (актриса Елена Варданян) нашлась богатая невеста - вдова Домна Белотелова (заслуженная артистка РА Вероника Сароян), которая согласилась на брак с Бальзаминовым.

Залогом успеха постановки был все же выбранный Нерсесяном актерский состав, задействованный в пьесе. Наиболее впечатлила зрителей яркая игра Елены Варданян в образе свахи Гавриловны, и Вероники Сароян – в роли скучающей богатой вдовы Белотеловой. Но самым оригинальным решением режиссера стала сцена с письмом офицера в отставке Лукьяна Лукьяныча Чебакова (актер Лев Налбандян) своей возлюбленной Анфисе Пежёновой (актриса Юлия Жданова).

В пьесе также заняты Анаида Габриелян (Раиса Пежёнова), Елена Есаян (Матрёна) и Темине Хачатрян (Химка). Сценограф спектакля – Артур Арутюнян, художник по костюмам – Мэри Саргсян, балетмейстер – Нуне Киракосян, музыкальное оформление – Карен Нерсисян.

В Ереване «Женитьба Бальзаминова» удостоилась высокой зрительской оценки. Далее, как сообщил художественный руководитель Театра Карен Нерсисян, спектакль увидят зрители Санкт-Петербурга на XXV Международном фестивале русских театров «Встречи в России», который в этом году приурочен 200-летию Александра Островского. «Женитьба Бальзаминова» - это наш подарок Александру Николаевичу к 200-летию», - сказал режиссер.

Отметим, что пьеса «Женитьба Бальзаминова» была написана Островским в 1861 году. Однако театральная судьба пьесы сложилась неудачно с самого начала. Литературно-театральный комитет поставил гриф: «Не одобряется к представлению».

В прессе развернулась настоящая борьба за театральную судьбу «Женитьбы Бальзаминова». Однако дело окончилось победой драматурга. 17 ноября 1862 года Литературно-театральный комитет большинством голосов шесть против четырех допустил пьесу к представлению, с оговоркой, что автор будет сам отвечать за свое произведение, при этом не преминул отметить, что Комитет же «не признает большого литературного и сценического достоинства в пьесе Островского» и делает для нее исключение ввиду бедности репертуара Александринского театра.