Вторник, 28 Марта 2023 15:47

АрмИнфо. Досрочно размещенные выпуски облигаций Конверс Банка в объеме 3 млрд драмов и $10 млн прошли листинг на Армянской фондовой бирже. С учетом этих выпусков на бирже уже обращаются облигации Конверс Банка общим объемом в 8 млрд драмов и $30 млн. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка.

Особо подмечено, что размещение вышеуказанных выпусков драмовых и долларовых облигаций с объемами эмиссии в 3 млрд драмов и $10 млн в основном проводилось посредством приложения Конверс Мобайл, что позволило покупателям более быстрым, удобным и современным путем приобрести облигации банка. Напомним, что по этим выпускам доходность по купону драмовых облигаций составляет 10,5%, долларовых - 3,75%, а периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. В сообщении указано, что Конверс Банк работает с несколькими маркет-мейкерами для повышения ликвидности и эффективности ценообразования облигаций на вторичном рынке, а также для придания глубины рынку. Банк всегда придавал важность доступности облигаций для большого числа инвесторов. Благодаря предпринятым Конверс Банком в этом направлении усилиям, облигации данных выпусков приобрели свыше 400 частных инвесторов (физлиц).

"За последние годы значительно увеличились объемы выпускаемых банками Армении корпоративных облигаций. И поэтому особо стоит отметить, что досрочное размещение облигаций Конверс Банка в условиях сильной конкуренции свидетельствует о стабильности и надежности банка и высоком уровне доверия со стороны клиентов", - подчеркнул руководитель Инвестиционного Департамента Конверс Банка Григорий Закарян, сообщив, что с 2017 года Банк выпустил драмовых, долларовых и евровых облигаций суммарным объемом эквивалентным 41.3 млрд драмам.

"Конверс Банк добился лидирующих позиций на рынке облигаций за сравнительно короткий срок благодаря командной работе и интересным, конкурентоспособным предложениям. В настоящее время среди 13 банков-эмитентов Конверс Банк занимает четвертое место по объему обращаемых на рынке облигаций. Мы продолжим активно участвовать на рынке корпоративных облигаций, предлагая нашим клиентам новые инвестиционные продукты, сохраняя лидирующие позиции Конверс Банка в Армении", - заключил он.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 31.12.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк привлек от размещения собственных облигаций средств в объеме 14.7 млрд драмов ($37.3 млн). По объему привлечений от размещения собственных облигаций Конверс Банк удерживает 4-ую позицию.

Отметим, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 января 2023 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.