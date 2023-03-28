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 Вторник, 28 Марта 2023 13:42
Александр Аванесов

Партия "Зартонк" требует провести расследование обстоятельств вырубки деревьев в центре Еревана

Партия "Зартонк" требует провести расследование обстоятельств вырубки деревьев в центре Еревана

АрмИнфо. Национально-христианская партия "Зартонк" (<Пробуждение>) представила в Генеральную прокуратуру Армении сообщение с требованием провести проверку действий сотрудников Ереванской мэрии, вовлеченных в процесс вырубки деревьев у Ереванского Каскада в центре столицы Армении. 

В сообщении особо отмечается, что согласно статье 387 Уголовного кодекса Республики Армения незаконная рубка деревьев, кустарников или растительности считается преступлением, если если в результате этих действий государству, общине или физическому лицу был причинен имущественный или иной значимый ущерб, превышающий 100 тысяч драмов.  Авторы сообщения требуют от генеральной прокуратуры выяснить, в каком состоянии были срубленные деревья, оправданы ли затраты на содержание замещающих видов сакуры по сравнению с затратами на содержание срубленных деревьев, когда деревья сакуры были завезены в Армению, каково отношение высокопоставленных чиновников мэрии Еревана с организацией, импортировавшей деревья сакуры, и аффилированными с ней лицами, какой ущерб был причинен вырубкой указанных деревьев?

Напомним, что массовая вырубка деревьев в районе Каскада была осуществлена 23 марта. Причем, вырублены были не только больные деревья, но и вполне здоровые. Мэрия планирует вместо срубленных вязов и других видов деревьев посадить сакуры. Накануне на рабочем совещании в мэрии директор ГНКО "Озеленение и защита окружающей среды" Армен Бегоян  сообщил, что на долю японских деревьев приходится около 4-5% от всех приобретенных мэрией новых деревьев (150 штук из 2500). Остальные виды - деревья преимущественно с большей кроной, такие как платан, дуб, каштан. Он также представил несколько аргументов в пользу посадки на Каскаде сакуры. В частности, по его словам, деревья с большими кронами перекрывают свет в квартирах местных жителей, а корни разрушают основания зданий, в то время, как сакура как раз подходит по размерам.  Он отметил, что продолжение улицы Московяна уже почти 10 лет засажено сакурой, поэтому новые деревья будут гармонировать с ними. Кроме того, сакура живёт дольше, чем карагач, она может расти на одном месте более 500 лет.  

Между тем, по словам вице-мэра Тиграна Авиняна, все деревья на Каскаде должны быть заменены, вопрос их выбора должен быть поставлен на общественное обсуждение. Тигран Авинян подчеркнул, что власти проецируют решения относительно того, как будет выглядеть Каскад в ближайшие 50-70 лет.  Он добавил, что в ближайшие 7-8 лет мэрия планирует посадить около 200 тысяч деревьев.

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