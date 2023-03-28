Вторник, 28 Марта 2023 13:31

АрмИнфо. Глава группы компании "Ташир" и Ассоциации Армянских Предпринимателей Самвел Карапетян прокомментировал новость о планах Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) по юридическим ограничениям в отношении руководства РФ. Об этом АрмИнфо сообщили из пресс-службы главы Группы компаний "Ташир".

"В последние дни со стороны правительства РА все чаще слышны неоднозначные призывы к поддержке международных организаций в вопросе применения санкционных решений в отношении России, в частности, к первым лицам страны. Подобные действия ставят под прямую угрозу российско- армянские отношения, как в вопросе экономического, так и политического, военного и культурного взаимодействия", - отмечается в заявлении Карапетяна.

Вместе с тем, бизнесмен считает неприемлемым рисковать многовековыми дружескими связями между Россией и Арменией и партнерскими отношениями между народами двух стран.

Он напомнил, что Россия является ведущим внешнеэкономическим и торговым партнером, гарантом безопасности РА на рубежах республики. "Дружественные связи между нашими странами являются надеждой опорой стабильности двухсторонних отношений. Подрыв дружественных, союзнических отношений между Арменией и Россией также может стать вызовом в вопросе безопасности Арцаха, где российские миротворцы обеспечивают мирную жизнь для 120 тысяч арцахцев", - добавил Карапетян.

От имени Ассоциации Армянских Предпринимателей бизнесмен призвал руководство страны трезво оценивать все возможные риски подобных заявлений и не подвергать риску партнерские отношения между двумя странами.

Ранее источник в МИД России заявил, что "Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне ордеров в отношении руководства РФ". Он подчеркнул, что "армянские коллеги предупреждены о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Россией". Примечательно также, что накануне посол Армении в РФ провел встречу в МИД России.

24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим Конституции республики. Ратификация Статута тем или иным государством означает признание последним юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

17 марта палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордера на арест президента России Владимира Путина.

Отметим, что ГК <Ташир> осуществляет в Армении ряд крупных проектов. В частности, в ближайшие два года будут построены и введены в эксплуатацию две новые тепловые электростанции (ТЭС) в Ноемберянском районе и на территории Разданской ТЭС. В районе города Ноемберян <Ташир> построит новую ТЭС мощностью 126 МВт. Проект будет направлен как на удовлетворение потребностей электроэнергии в Армении, так и на экспорт в Грузию. В рамках строительства компания берет на себя обязательства использовать новейшие технологии, соответствующие международным стандартам, что станет вкладом в охрану окружающей среды. Кроме того, при строительстве тепловой электростанции планируется максимально использовать местные строительные материалы и трудовые ресурсы. Согласно проекту порядка 150 человек будут задействовано в возведении теплоэлектростанции. Годовой отпуск электрической энергии на новой ТЭС составит порядка 1 млрд кВт/ч, что позволит повысить надежность энергообеспечения в Армении, уровень экспорта и конкурентоспособность на рынке электроэнергии. Сооружение ТЭС начнется в этом году и продлится примерно два года. Общая стоимость строительства обойдется свыше $120 млн. В рамках проекта будет реконструирована высоковольтная линия электропередачи <Лалвар> в Армении, а также около 30 км высоковольтной линии электропередачи на территории Грузии. Все инвестиции будут осуществлены группой компаний <Ташир> с дальнейшим вычетом из оплаты на трансмиссию электроэнергии. В ближайшее время намечается подписание соответствующих меморандумов со всеми заинтересованными сторонами. Также в планах строительство еще одной ТЭС мощностью 50 МВт на территории Разданской ТЭС. На первом этапе будет установлено 4 газопоршневых генератора последнего поколения с использованием новейших технологий по 12,5 МВт. На втором этапе планируется увеличить мощность станции в два раза до 100 МВт. На станции будет использовано оборудование компании MAN Energy Solutions. Установка новых генераторов снизит выбросы в атмосферу и окажет наименьшее влияние на окружающую среду. Станция будет построена до конца 2024 года. Общий объем инвестиций и этапа составит около 30 млн евро. Будет создано 25 новых рабочих мест. Годовая выработка электроэнергии составит 400 млн кВт/ч.