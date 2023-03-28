Вторник, 28 Марта 2023 13:30

АрмИнфо. Руководствуясь статьей 134 части 8 "Регламента Национального собрания РА" конституционного закона, сообщаю, что фракции "Честь имею" и "Айастан" НС на совместном заседании приняли решение о выдвижении кандидатуры Эдгара Фердинандовича Казаряна на вакантную должность защитника прав человека РА. Об этом написала на своей странице в Фейсбук председатель Постоянной комиссии НС по защите прав человека и связям с общественностью, беспартийная Тагуи Товмасян.

По ее словам, учитывая, что ряд общественных инициатив и правозащитников оценили текущую ситуацию в сфере защиты прав человека в стране как очень тревожную, а проводимую властями политику в направлении решения как искаженную, они предложили фракциям "Честь имею" и "Айастан" кандидатуру Эдгара Фердинанди Казаряна на вакантную должность правозащитника РА.

"Подчеркивая важность сложившейся практики сотрудничества парламентской оппозиции с общественными и профессиональными инициативами, поощряем добровольное самовыдвижение и готовность кандидатов в вопросах такой важности", - отметила Товмасян.

Таким образом, продолжила она, на данный момент в Постоянную комиссию НС по защите прав человека и связям с общественностью официально поступили соответствующие документы о выдвижении одного кандидата, которые касаются исключительно Эдгара Казаряна.

"А политические заявления касательно Анаит Манасян до сих пор не получили никакой правовой формы, а правящая фракция "Гражданское согласие" не выдвинула ни одного кандидата в постоянную комиссию НС по защите прав человека и связям с общественностью", - резюмировала Товмасян.

Напомним, что Омбудсмен Армении Кристине Григорян подала в отставку 23 января текущего года. С тех пор, пост защитника прав человека в РА вакантен.

Ранее, Казарян работал на дипломатическом поприще, а после смены власти в Армении ушел в оппозицию.