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 Вторник, 28 Марта 2023 11:07
Карина Меликян

С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”  

С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”  

АрмИнфо. На армянском рынке страхования с 1 апреля 2023 года намечается переход к либерализации цен на ОСАГО. Фактически страховые компании переведут стрелки конкуренции с качества обслуживания клиентов на привлекательность цен. Станет ли это новым стимулом развития страхового рынка покажет время, за которое конкуренция между страховщиками сформирует эффективное ценообразование путем достижения максимальной точности в актуарных расчетах. И тогда каждый автовладелец должен будет платить в соответствии с уровнем риска аварийности. Таким образом, создается возможность для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов, что сделает систему ОСАГО более справедливой. В результате, тарифы на обязательную "автогражданку" станут справедливыми для автовладельцев и выиграют все - безаварийные водители станут меньше платить, а автовладельцы с аварийным стилем вождения получат мощный экономический стимул для того, чтобы его менять. Дерегулирование тарифов ОСАГО с сопутствующей конкуренцией между страховщиками по цене подразумевает постепенное снижение средней стоимости полиса. Подробно о намечаемом изменении модели поведения страховщиков и их тарифной политики в рамках либерализации ОСАГО рассказал в интервью корреспонденту АрмИнфо Генеральный директор Страховой компании (СК) “Армения Иншуранс” Арман Дагунц.   

- Согласно статистике, коэффициент убыточности ОСАГО в Армении снизился за 2022 год с 79% до 66%. Чем это обусловлено? Ведь, согласно той же статистике, в прошлом году увеличилось число договоров ОСАГО на 16,1%, а страховые премии по ним – на 15,6% до $67.3 млн.

- На самом деле, в 2021 году рынок ОСАГО фиксировал высокую убыточность. Но справедливым будет заметить, что уровень убыточности был высоким и в сравнении с 2020 годом. Основная причина, по моему мнению, заключается в последствиях стрессового года (когда фиксировалось еще больше аварий, например, в Арцахе убыточность нашей компании существенно повысилась, но не исключаем также роста «искусственных аварий» и т.д.).

Влияние на уровень убыточности в 2022 году оказало также принятое 1 января того же года решение Бюро Автостраховщиков об изменении механизмов ценообразования, когда для транспортных средств без договора ОСАГО был установлен единый полис в 41 тыс. драмов, независимо от влияющих на цену ОСАГО марки транспортного средства, мощности двигателя и прочих факторов.

В системе наблюдался также дефицит по части собранных премий (около 1 млрд драмов). В частности, отмечался дисбаланс между автовладельцами классов малус и бонус, в связи с чем изменение претерпел также механизм расчета этих классов, а именно для смягчения дефицита малусы были повышены до 25 классов, с возможностью роста премий с прежних 250% до 300%, что в расчете на один случай увеличивает класс бонус-малус с прежних 4-х на 3-8 классов в зависимости от величины возмещения. 

В результате этих изменений система обеспечила рост страховых премий на 7-8%, а увеличение остальной части премий обусловлено ввозом новых автомобилей, активизацией заключения краткосрочных ОСАГО-договоров на таможне и т.д.

- Вместе с тем, наблюдается и проседание возмещений по ОСАГО на 4,6% - до $39.8 млн. С чем Вы полагаете это связано?

- Заявок на возмещение в 2022 году было подано на 5 тыс меньше, чем в 2021-ом. На снижение объема возмещений, по моему мнению, воздействовал процесс постепенного выхода общества из стрессового состояния, а также создание в составе Полиции Армении патрульно-постовой службы для организации должного дорожного движения, оперативного прибытия на место происшествия в случае аварий, а также факты сдерживания со стороны страховых компаний мошеннических схем.

- Скоро, с 1 апреля, государство не будет регулировать стоимость ОСАГО-договоров. Как поведет себя рынок в этом случае? Нужно ли ждать роста средней стоимости договоров? Какая роль будет отведена актуарным расчетам в формировании цен на ОСАГО и достаточно ли в стране конкурентная среда для того, чтобы цены не стали бы неподъемными?

- К либерализации цен на ОСАГО, по всей вероятности, перейдем с 1 апреля 2023 года. Это означает, что в отличие от действующего режима, когда страховые компании в условиях единой/уравнительной цены могут конкурировать в плане качества обслуживания клиентов, выплат возмещений и размеров комиссий, впредь начиная с 1 апреля основным конкурентным условием станет цена на ОСАГО.

В этой связи не могу сказать, как именно либерализация рынка скажется на ценообразовании, поскольку не владею информацией о ценах в других страховых компаниях и о моделях, представленных в Бюро Автостраховщиков. Но могу сказать однозначно, что для конкретных автовладельцев цены либо снизятся, либо повысятся.

Кроме того, проверка и одобрение со стороны Бюро Автостраховщиков моделей ценообразования ОСАГО нацелено на то, чтобы не позволить веских повышений или снижений, но либерализация, по сути, подразумевает, что каждый автовладелец должен платить в соответствии с уровнем риска (степени аварийности).

В этом плане я могу представить возможные ценовые изменения в СК “Армения Иншуранс”. Наши исследования показали, что в случае формирования портфеля аналогичного 2022 году среди клиентов, заключающих договора в онлайн-режиме, у 55% последует снижение цен, у 10% останутся неизменными, у 35% повысятся. А по договорам, заключаемым через агентскую сеть, эти доли в среднем составят соответственно 42%, 12% и 46%.

Ключевая роль в моделях формирования цен в рамках либерализации ОСАГО однозначно отводится актуарным расчетам. В то же время, насколько бы они не были точными и учитывали влияющие на цены вероятные важные факторы, считаю, что в течение ближайшего года цены в определенной степени скорректируются, поскольку говорить об исключительно правильных расчетах, думаю, не реально. Кроме того, конкуренция на рынке также приведет к некоторым уточнениям и эффективному ценообразованию.              

- По подсчетам экспертов рынка, а также аналитиков АрмИнфо, андеррайтинговая убыточность ОСАГО составляет от 65% до 78%, в зависимости от компании и количества договоров. Однако на деле, с учетом всех сопутствующих затрат (программа “Веритас” и т.д.), убыточность превышает 110%. Значит ли это что стоимость ОСАГО повысится на 20-30%?

- Во-первых, отмечу, как именно рассчитывается убыточность – это соотношение выплаченных возмещений к собранным премиям. Причем, в знаменателе – объем заработанных премий, т.е. та часть собранных премий, которую страховая компания за данный период или в течение отчетного дня уже заработала, а в числителе – суммарный объем уже выплаченных и подлежащих в ближайшее время выплате возмещений. Именно этот показатель мы видим на сайте Бюро Автостраховщиков, а подсчитанный данным образом коэффициент убыточности СК “Армения Иншуранс” оказался по итогам 2022 года самым низким в страховой системе – 55%. Но, это не означает, что у компании доходы составили 45%, поскольку, как вы правильно заметили, помимо возмещений есть и другие затраты. Это операционные и административные расходы, членские взносы в Бюро автостраховщиков, система ASWA, затраты на организацию экспертизы, текущие расходы компании, комиссионные выплаты страховым агентам и т.д., которые приплюсовывая к выплаченным возмещениям выводят на комбинированную убыточность СК – Combined ratio (отношение суммы убытков, административных, операционных и прочих расходов к заработанной премии).   

Этот показатель (с учетом вышеперечисленных статей) по ОСАГО за последние несколько лет в нашей компании (уверен и в других СК) превысил 100%. Следовательно, от ОСАГО страховые компании не генерировали прибыль. СК “Армения Иншуранс”, за исключением 2022 года, в предыдущие 4 года также постоянно имела “убыток” от ОСАГО.

Поскольку в 2022 году Combined ratio по ОСАГО компании “Армения Ишуранс” не превышал 100%, это дало возможность на основе убыточности портфеля подсчитать и получить конкурентные на рынке тарифы (ожидаемая прибыль намечается на уровне максимум 3%). Следовательно, если исходить конкретно из статданных нашей компании и имеющегося убытка портфеля, в рамках либерализации тарифов ОСАГО цены «Армения Иншуранс» не могут повысится на указываемые вами 20-30%.

- Как Вы полагаете, почему падает активность продаж E-полисов ОСАГО? За год рост продаж снизился с 73,4% до 22,2%. С чем это связано?

- Думаю, причина замедления роста продаж E-полисов ОСАГО может служить ограниченное число граждан, пользующихся онлайн услугами. И, пока велика численность тех физлиц, которые предпочитают Е-полису ОСАГО бумажную версию договора, ожидать прогрессивного роста электронных продаж, тем более, когда по тарифу они не особо отличаются, не уместно.

Кроме того, за предыдущие несколько лет (до изменений с января 2022г), когда в страховых компаниях в связи с высоким уровнем Combined ratio проводилась так называемая политика не страховать убыточный портфель, например, по договорам, заключаемым с группой убыточных страхователей, комиссионные не выплачивались, либо страховым агентам платили дополнительную комиссию или бонус исходя из убыточности представленного ими портфеля и т.д., что также содействовало резкому росту продаж E-полисов ОСАГО в 2020 и 2021 годах.

Иначе говоря, в 2020-2021гг рост электронных продаж договоров ОСАГО в какой-то степени был обусловлен также заключением таковых владельцами таких транспортных средств, как такси и автомобили с низкой мощностью двигателя, которые в данный период имели высокую убыточность.

Однако, с 1 апреля, после либерализации, страховые компании в своей тарифной политике начнут отдавать предпочтение электронным продажам полисов, которые у нас в компании можно будет приобрести по цене меньше на 15%. Поэтому, например, в случае с нашей компанией, можно предположить, что увеличение количества таких договоров существенно ускорится.

- Довольны ли Вы работой механизма “европотокола”? За год, как свидетельствуют данные Бюро автостраховщиков Армении, спрос на эту услугу в рамках договоров ОСАГО рухнул более чем на четверть. Если в 2021 году рост заявок составил 27,4%, то за 10 месяцев 2022 года их число упало на 26,3%.

- Если речь идет о заявках по возмещениям по согласованным протоколам, когда в результате страхового случая ущерб не превышает 100 или 200 тысяч драмов, то основная причина снижения заключается в том, что в республике увеличился удельный вес дорогих транспортных средств.

Некоторое воздействие может исходить также от нежелания прибегать к европотоколу при незначительном ущербе при ДТП, чтобы не попасть в более высокий класс малуса или по другой причине.

- Очень часто низкие компенсационные выплаты обосновываются страховщиками датой выпуска автомобиля, что в корне неприемлемо, так как вне зависимости от возраста авто, страховщики получают установленные законом премии. Тем самым армянский страховой рынок сегодня игнорирует основной, ключевой принцип страхования. Он вытекает из положения о том, что страхование – это механизм защиты от случайных убытков. Страхователь должен быть безусловно уверен в том, что с помощью страхования он может минимизировать свои возможные потери. Но этого, как видно, не происходит, и при наличии незначительного ДТП стороны предпочитают, как правило, решать вопросы полюбовно.    

- Механизм возмещения в зависимости от возраста авто, согласно установленным канонам Бюро автостраховщиков, следующий: по зарубежным автомобилям, с даты выпуска которых не прошло 6 лет (по российским авто – до 3 лет) за основу берется заводская цена с вычетом износа, а в случае автомобилей, возраст которых с даты выпуска превышает указанные сроки, страховые компании руководствуются рыночными ценами на автозапчасти, что в основном соответствует сформированным на рынке “канонам игры”. Иначе говоря, владелец автомобиля получает страховое возмещение в размере понесенного фактического ущерба. Об этом гласит один из основных принципов страхования (установленный также Гражданским Кодексом РА): Страхование – это механизм возмещения ущерба, а не получения дохода/прибыли.

Что же касается варианта полюбовного решения вопросов сторонами ДТП, а не методом обращения в страховые компании, думаю все же в большинстве случаев отношения регулируются в страховом поле, а малое количество случаев не обращения в страховую компанию может быть обусловлено заинтересованностью одной из сторон ДТП не попасть в более высокий уровень риска класса малус.

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