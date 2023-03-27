Понедельник, 27 Марта 2023 21:28

АрмИнфо. Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в письме, направленном лидером США Джо Байденом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"В этот сезон обновления и размышлений Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией, который будет поощрять безопасность и процветание для грядущих поколений на Южном Кавказе", - отметил Байден, передает АПА.