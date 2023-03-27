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АрмИнфо. В Ереване состоялись армяно-чешские межмидовские политические консультации, которые вели замглавы МИД РА Паруйр Ованнисян и гендиректор МИД Чехии по европейским вопросам Ярослав Кюрфюрст.
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-чешской двусторонней повестки, в частности перспективы экономического сотрудничества. Выражена обоюдная готовность расширять бизнес-связи и взаимодействовать в культурной, образовательной и научной сферах. Стороны с удовлетворением отметили высокий политический диалог между странами.
По завершению консультаций Ярослав Кюрфюрст был принят министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Стороны коснулись двустороннего политического диалога между Арменией и Чехией, а также вопросов партнерства Армения-ЕС, в том числе размещения гражданской мониторинговой миссии ЕС в Армении.
Состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе. В частности, Арарат Мирзоян подчеркнул, что, провокации и агрессивная риторика Азербайджана не содействуют усилиям по установлению стабильности в регионе, на фоне продолжающихся переговоров по мирному соглашению между Ереваном и Баку.
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|Госдеп: Донфрид в разговоре с Байрамовым выразила обеспокоенность в связи с передвижением азербайджанских военных в Арцахе
|Самвел Карапетян призвал руководство РА трезво оценивать все риски по части Римского статута и не подвергать опасности армяно-российские партнерские отношения
|Эдгар Казарян займет вакантное место Омбудсмена Армении?
|С 1 апреля вступает в силу либерализация тарифов на ОСАГО: комментирует страховая компания “Армения Иншуранс”
|Замглавы МИД России и посол Армении обсудили отдельные вопросы двусторонней повестки
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мэр Кишинева и глава Минтерриториального управления обсудили проекты в рамках "Восточного партнерства"
|Арарат Мирзоян: Провокации и агрессивная риторика Азербайджана не содействуют установлению региональной стабильности
|Экс-генсек НАТО убежден: ЕС может занять нишу России на Южном Кавказе
|В Азербайджане уже не только не скрывают факт ползучей оккупации и удушения Арцаха, но еще и кичатся этим
|Власти Азербайджана вновь пригласили руководство Арцаха на встречу в Баку
|Эксперт: Азербайджан своими провокациями в Арцахе хочет заставить армян пойти на предложенную им «интеграцию»
|СМИ: Тойво Клаар планирует посетить Азербайджан
|Четыре футболиста сборной Армении не примут участие в матче со сборной Кипра
|В Иджеване началась реализация программы <Мы и наши горы>, поддерживаемая ЕС
|В начале апреля на новые маршруты в Ереване выйдут 237 новых автобусов
|КГД совместно с СНБ Армении пресекли попытку вывоза из страны икры сига по поддельным документам
|Авиакомпания WizzAir запустила прямое авиасообщение между Ереваном и Венецией
|Подразделения ВС Азербайджана попыталось продвинуться в сторону одной из высот, примыкающих к грунтовой дороге Степанакерт-Лисагор
|В Ереванском муниципалитете отреагировали на незаконный сброс строительного мусора
|Объявлен тендер на приобретение 100 лифтов для многоэтажных зданий Еревана
|Российский спецназ отрабатывает навыки в горах Армении
|В Ереване будет внедрена новая система управления, которая позволит повысить выполняемость программ развития - Авинян
|Посол США: Армения провела отличный матч против Турции
|Партия Пашиняна опять <на коне>
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
|Армения больше не считается страной со всеобщим невыполнением рекомендаций GRECO - Минюст
|Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу Вигена Саргсяна относительно меры пресечения
|В связи с нарушением Азербайджаном линии соприкосновения МИД Арцаха выступил с заявлением
|МО РФ потребовало от Баку соблюдать соглашения по Карабаху
|Сборная Армении проиграла сборной Турции в матче отборочного турнира Евро-2024
|Шарль Мишель провел отдельные двусторонние телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым
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|Президент РА: мы должны стремиться к миру, а не к войне
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|Серж Саргсян: Одной из сильных сторон нынешних властей Армении является отсутствие стыда
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|Премьер-министр РА: Армяно-греческие отношения выделяются готовностью проявлять поддержку друг друга
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