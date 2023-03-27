Понедельник, 27 Марта 2023 19:08

АрмИнфо. В Ереване состоялись армяно-чешские межмидовские политические консультации, которые вели замглавы МИД РА Паруйр Ованнисян и гендиректор МИД Чехии по европейским вопросам Ярослав Кюрфюрст.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-чешской двусторонней повестки, в частности перспективы экономического сотрудничества. Выражена обоюдная готовность расширять бизнес-связи и взаимодействовать в культурной, образовательной и научной сферах. Стороны с удовлетворением отметили высокий политический диалог между странами.

По завершению консультаций Ярослав Кюрфюрст был принят министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Стороны коснулись двустороннего политического диалога между Арменией и Чехией, а также вопросов партнерства Армения-ЕС, в том числе размещения гражданской мониторинговой миссии ЕС в Армении.

Состоялся обмен мнениями о последних событиях в регионе. В частности, Арарат Мирзоян подчеркнул, что, провокации и агрессивная риторика Азербайджана не содействуют усилиям по установлению стабильности в регионе, на фоне продолжающихся переговоров по мирному соглашению между Ереваном и Баку.