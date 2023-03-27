Понедельник, 27 Марта 2023 19:06

АрмИнфо. Экс-генсек НАТО, основатель и председатель консалтинговой компании"Rasmussen Global" Андерс Фог Расмуссен в интервью французскому журналу "L'Express", касаясь ситуации на Южном Кавказе отметил, что ситуация очень.

По его убеждению, существует очень серьезный риск возникновения гуманитарного кризиса, который может перерасти в гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе.

"С Арменией этот анклав соединяет только одна дорога, и с декабря эта дорога заблокирована Азербайджаном. Это бесчеловечно и незаконно. В регионе начинает не хватать товаров и услуг первой необходимости, в том числе лекарств и медицинского оборудования. Крайне необходимо как можно скорее снять блокаду, о чем Международный Суд уведомил в решении, принятом в прошлом месяце. ЕС должен принять более активное участие, и Армения надеется укрепить свои связи с нашими странами. ЕС развернул небольшую миссию на границе между Арменией и Азербайджаном, и я думаю, что должен расширить эту миссию. Европа должна усилить давление на Азербайджан, чтобы было больше наблюдателей по обе стороны границы", - отметил экс-генсек НАТО, передают СМИ.

На уточнение, может ли ЕС занять место в регионе, Расмуссен отметил утвердительно. "Да, абсолютно. Традиционно Армения зависела от "гарантий безопасности" со стороны России. Но так называемые российские миротворцы не отреагировали ни на то, что Азербайджан начал блокаду Нагорного Карабаха, ни на то, что Азербайджан напал на Армению с целью оккупации ее территорий. Сегодня армяне ищут друзей, на которых можно положиться. Именно поэтому они хотят укрепить свои связи с Европейским союзом. Франция, имеющая тесные и исторические связи с Арменией, играет ведущую европейскую роль в этом деле, и я надеюсь, что вскоре к ней присоединятся и другие крупные европейские страны. Помимо гуманитарного аспекта, Европа не заинтересована в развитии очага нестабильности на Кавказе", - подытожил он.