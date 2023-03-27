Понедельник, 27 Марта 2023 19:01

АрмИнфо. В Азербайджане уже не только не скрывают факт ползучей оккупации и удушения Арцаха, но еще и кичатся этим. Так, как уже стало известно, 25 марта ВС Азербайджана заняли высоту 2054 м. (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и оборудовали пост.

Как пишет Туран, в этом месте сходятся сразу три грунтовые дороги, которыми можно было объехать оккупированный Шуши и выйти на Бердзорский коридор.

"Таким образом, удалось блокировать не одну, а сразу три дороги, по которым можно было объехать коридор и проехать в Армению", - говорится в сообщении информагентства, добавляя, что таким образом ряд армянских населенных пунктов в Шушинском районе оказались отрезанными от Степанакерта, и добавляют, что если движение через Бердзорский коридор (заблокирован Азербайджаном уже 106 дней - ред.) не будет разблокирован, то ситуация для населения Арцаха будет критичная.

Напомним, что , 25 марта 2023 г. подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г., пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста. Таким образом, азербайджанцы взяли под контроль грунтовую дорогу, по которой обеспечивалась доставка продовольствия в ряд сел Шушинского района, оказанных отрезанными от внешнего мира из-за блокады Азербайджаном Бердзорского коридора.