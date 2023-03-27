Понедельник, 27 Марта 2023 18:59

АрмИнфо. Власти Азербайджана 27 марта повторно пригласили представителей Нагорного Карабаха на встречу для обсуждения вопросов "реинтеграции" и реализации инфраструктурных проектов.

Так, согласно сообщению администрация президента Азербайджана, встречу предлагается провести в первую неделю апреля в Баку.

Напомним, что 13 марта Азербайджан вновь выступал с подобным предложением, однако власти Арцаха подчеркнули, что готовы на встречу лишь с участием российских миротворцев и для обсуждения лишь гуманитарных вопросов, и не в Баку, а в населенном пункте Иванян, где прошла первая встреча.

В Степанакерте подчеркнули, что ни о какой "реинтеграции" не может быть и речи, поскольку, во-первых, Нагорный Карабаха никогда не был в составе Азербайджана, и во-вторых, 30 лет назад народ НКР выбрал свой путь и намерен идти по избранному пути.