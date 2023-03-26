Воскресенье, 26 Марта 2023 00:51

АрмИнфо. Матч между сборными Армении и Турции, прошедший сегодня в Ереване, к сожалению, завершился победой турецких гостей. В этом довольно интересном матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 турецкие футболисты переиграли армянских со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились полузащитник Оркун Кекчю и нападающий Керем Актюркоглу. Еще один гол в свои ворота забил защитник Озан Кабак.

На этот матч специально поддержать армянских футболистов в Ереван прибыл известный французский футболист армянского происхождения, чемпион мира 1998 года Юрий Джоркаефф.

Фото Reuters