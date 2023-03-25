Суббота, 25 Марта 2023 23:12

АрмИнфо. Президент Европейского Совета Шарль Мишель сегодня провел отдельные двусторонние телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Европейского Совета.

Отмечается, что в продолжение своих последних встреч с лидерами двух стран в Мюнхене 16-17 февраля 2023 года Шарль Мишель затронул с в разговорах различные темы, обсуждавшиеся в рамках Брюссельского процесса в период между их первой трехсторонней встречей, состоявшейся 14 декабря 2021 года, и четвертой встречей- 31 августа 2022 года.

Президент Евросовета подтвердил твердую приверженность ЕС оказанию помощи сторонам в достижении долгожданной нормализации и устойчивого мира. В этом контексте Мишель выразил обеспокоенность продолжающимся кризисом вокруг Лачинского коридора, недавними жертвами и резким ростом напряженности на местах, а также сопутствующей негативной риторикой. Он призвал своих коллег искать компромиссные решения и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к рискам эскалации.

Согласно информации Европейского Совета, в ходе обоих телефонных разговоров лидеры договорились поддерживать тесный контакт.

Между тем, согласно сообщению пресс-службы правительства, Никол Пашинян в ходе беседы с главой Евросовета, стороны коснулись продолжающейся кризисной ситуации в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Состоялся обмен мнениями по процессу урегулирования армяно-азербайджанских отношений, вопросам мирного договора и возобновления эксплуатации региональных коммуникаций.

Пашинян выразил обеспокоенность нарастающей в последнее время агрессивной риторикой и провокационными действиями Азербайджана, которые препятствуют усилиям по достижению стабильности и мира.