Суббота, 25 Марта 2023 22:29

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана, нарушив в очередной раз обязательства, принятые Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020г., на участке Шуши-Лисагор нарушили линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах. Об этом сообщает Инфоштаб Арцаха.

Сообщается, что власти Республики Арцах сразу же проинформировали командование российских миротворческих сил об очередном грубом нарушении положений Трехстороннего заявления, учитывая возложенные на них согласно данному документу миссию и функции.

Власти ожидают от миротворческих сил практических шагов по устранению последствий этого нарушения и недопущению новых нарушений.

Ложное утверждение азербайджанской стороны об использовании горной дороги Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор для перевозки боеприпасов является лишь предлогом для осуществления их очередных агрессивных и деструктивных действий. Якобы по этой же причине 5 марта они напали, ранили одного и убили троих сотрудников Полиции, выполняющих свои служебные обязанности.

Власти Арцаха неоднократно заявляли, что в условиях блокады, начавшейся 12 декабря, эта горная дорога используется для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом и 4 общинами Шушинского района, которое осуществляется на высоких транспортных средствах, учитывая крайне сложный и опасный рельеф местности. А существование и нормальная деятельность Армии обороны ни для кого не представляет угрозы, поскольку нацелена исключительно на самооборону, учитывая реальные и непосредственные опасности и угрозы физическому существованию и безопасности народа Арцаха, - сообщает Инфоштаб Арцаха.

Между тем, как отмечается в бюллетени РМК Минобороны России, силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту. Говорится, что подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 г., пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста.

Командованием российских миротворцев принимаются меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки и недопущение противоборствующими сторонами взаимных провокаций. До азербайджанской стороны доведено требование о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей глав государств, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений национальных вооруженных сил на ранее занимаемые позиции.