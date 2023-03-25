Суббота, 25 Марта 2023 22:09

АрмИнфо. В Ереване состоялся брифинг посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева, посвященный предварительным итогам парламентских выборов в Казахстане, двусторонней повестке взаимоотношений Казахстана и Армении, перспективам их развития.

Среди участников мероприятия - представители местных СМИ, экспертного сообщества, политологи, руководители местных общественных организаций, представители политических кругов, участники наблюдательной миссии на парламентских выборах в Казахстане от Армении.

Посол Б. Иманбаев тезисно представил реформы, осуществлённые высшим политическим руководством Казахстана в контексте укрепления института Парламента, проинформировал участников мероприятия о целях этих реформ и ознакомил присутствующих с предварительными данными по явке и результатами выборов.

В ходе брифинга своими впечатлениями с корреспондентом «МИА поделился участник международной наблюдательной миссии от Армении, председатель международной общественной организации гуманитарного развития, лидер политической партии «Во имя социальной справедливости» Арман Гукасян.

«На тех участках, где я был наблюдателем, я заметил, что избиратели часто приходят с детьми. Пообщался с избирателями, поинтересовался, почему на голосование берут с собой детей. Мне отвечали, что хотят, чтобы уже с раннего возраста у молодых ребят формировалось чувство гражданского долга. Мне это очень понравилось.

Хотел бы выделить еще несколько моментов. Было приятно наблюдать, что для людей с ограниченным возможностями были созданы все условия. Если человек не мог прийти на участок, то волонтеры приходили домой. Плюс на избирательных участках была организована возможность голосования для незрячих. Были созданы для этого все удобства. Я никогда не видел такого на выборах раньше. Мне это очень понравилось. Этот опыт нужно перенять нам и внедрить в Армении.

В целом я могу сказать, что выборы прошли в рамках демократических процедур, был организован грамотный избирательный процесс. Было очень много международных наблюдателей из разных стран, международной прессы. Моей работе, как наблюдателя, абсолютно ничего не мешало», - отметил А. Гукасян.