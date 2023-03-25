Суббота, 25 Марта 2023 17:25

АрмИнфо. Несмотря на готовность Армении заключить мирный договор и взаимно признать территориальную целостность друг друга, Азербайджан продолжает занимать агрессивную позицию. Об этом в интервью итальянскому изданию "La Repubblica" заявил президент РА Ваагн Хачатурян, которое приводит пресс-служба главы государства.

Подробно представил содержание нагорно- карабахской проблемы, президент заметил, что 30 лет назад ситуация была такой же, что и сегодня, и выживание армян находится под угрозой. По его словам, если бы не погромы в Сумгаите в 1988 году и в Баку в 1990 году войны не было бы. В результате, сегодня ни в Сумгаите, ни в Баку не осталось армян. <Сегодня политика Азербайджана та же. Он хочет обезлюдить Нагорный Карабах. Их правительство заявляет, что нагорно-карабахский вопрос для них больше не существует, поскольку он был решен в 44- дневной войне 2020 года, несмотря на то, что в этом регионе проживает 120 тысяч армян. <Баку настаивает на том, что они должны жить по законам Азербайджана или уехать. Они прекрасно знают, что ни один армянин никогда не захочет жить в таком Азербайджане, в котором нарушаются права человека, не работают ценности демократии, и к тому же, как армяне, они находятся в постоянной опасности. Несмотря на нашу готовность заключить мирный договор и взаимно признать территориальную целостность, Азербайджан продолжает занимать агрессивную позицию>, - заявил президент РА.

Отвечая на вопрос о блокаде Лачинского коридора, Хачатурян подчеркнул, что 12 декабря 2022 года азербайджанские лже-экоактивисты под совершенно под надуманным предлогами перекрыли гуманитарный Лачинский коридор, создав угрозу гуманитарного кризиса для 120 тысяч человек. Нагорного Карабаха. В результате, в регионе ощущается нехватка продовольствия, медикаментов, а из-за постоянных отключений - электричества и газа.

Хачатурян подчеркнул, что Армения полностью привержена позиции достижения стабильного и прочного мира в регионе и установления сбалансированных и добрососедских отношений со своими соседями. <Мы хотим иметь добрососедские отношения с нашими соседями, поэтому наше правительство пошло по пути нормализации отношений с Турцией. Я рад, что спустя столько лет мы возобновили диалог с Анкарой. Мы должны смотреть в будущее и ориентироваться на то, какой регион мы хотим оставить нашим детям. Мы должны стремиться к миру в регионе, а не к войне>, - сказал президент РА