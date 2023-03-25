Суббота, 25 Марта 2023 17:24

АрмИнфо.Академический город будет построен на территории, находящейся между общинами Аштарак и Прошян. Об этом в своем видео-обращении со своей страницы в Facebook заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в Академгородке разместятся кластер искусств со старшей школой искусства, университетом искусства и современным концертным залом, который будет предусмотрен не только для концертов, но и для просмотров фильмов и театральных постановок. Тем самым, продолжил премьер, появится универсальная сцена. Поставленной цели будут служить для студентов и павильоны и архивы киностудии <Арменфильм>. Университет искусства включит в себя литературу, музыку, театр, кино, технологии. Будут и другие университеты, а также старшая офицерская школа, университет офицеров, а а на базе института физики Аштарака появится технологический кластер. Как отметил премьер, транспортной связующей между всеми кластерами станет трамвай, который был выведен из эксплуатации в Ереване. <Если будет утверждено технико-экономическое обоснование и архитектурные проекты, то на этой же территории появится новый национальный стадион>, - сказал глава правительства.

Он добавил, что данный проект является реакций властей на все имеющиеся вызовы. <Я верю, что будущее Армении за наукой, технологиями, искусством. Среда безопасности означает наличие соответствующего образования, науки, культуры. Я живу этим проектом, с которым решил поделиться с вами>, - отметил премьер-министр Р.

Напомним, что изначально планировалось, что академический городок будет возведен в Аштараке. Он разместится на территории исследовательского института физики и Института радиофизики и электроники Национальной Академии Наук. В Академгородке будут размещены до 8 вузов со всей своей инфраструктурой. Уже разработан предварительный план городка, согласно которому там будут созданы все необходимые условия для студентов и профессорско-преподавательского состава. Помимо вузов, в городке также будут созданы жилые районы, исследовательские центры, спортивные инфраструктуры, парк, амфитеатр. Городок будет рассчитан на 50 тысяч человек. Ранее сообщалось, что средства для строительства городка будут привлечены от средств, полученных от продажи зданий действующих государственных вузов.