Суббота, 25 Марта 2023 17:23

АрмИнфо.<В наше время в рамках футбольной дипломатии посланный нами мяч остался на поле Турции>, - заявил журналистам третий президент РА Серж Саргсян, комментируя вопрос о том, чем отличается футбольная дипломатия в период его президентства от нынешней.

По словам Саргсяна, в период же руководства страной нынешними властями на армянских землях появились турецкие <Байрактары>. <Разница именно в этом>, - подчеркнул третий президент РА. Он отметил, что не знает, что даст Армении урегулирование армяно-турецких отношений. <В наше время нашей главной целью в отношениях с Турцией было не открытие дорог или экономических связей, а обеспечение безопасности Армении, удержание Турции от какого-либо содействия Азербайджану. Если ты принимаешь решение, то подсчитываешь возможные выгоды и ущербы. Но даже при отрицательном результате мы в наше время получили довольно серьезные выгоды, поскольку международная общественность убедилась в том, что причиной отсутствия переговоров являемся не мы>, - сказал Серж Саргсян.

Что касается того, к каким результатам приведет процесс нормализации армяно-турецких отношений, Серж Саргсян заметил, что все зависит от того, что является предметом переговоров. <Вы хоть знаете, о чем они ведут переговоры? Очень часто повторяется, что переговоры ведутся без каких-либо предусловий, но кто об этом знает>, - подчеркнул третий президент РА.

Отметим, что в настоящее время идет процесс нормализации армяно-турецких отношений, однако старт данному процессу фактически был начат в октябре 2009 года с подписанием в Цюрихе двух документов

- <протокола об установлении дипотношений> и <протокола о развитии двусторонних отношений> между Арменией и Турцией. Тогда многие

эксперты оценивали данный процесс как начало большого геополитического процесса, в основу которого легла <футбольная дипломатия> тогдашнего президента РА Сержа Саргсяна, пригласившего турецкого президента Абдуллу Гюля в Ереван на матч со сборной Турции. Тем не менее, процесс был заморожен по причине отказа Турции от ратификации обоих протоколов, что привело к отзыву данных документов и из обращения Национального Собрания РА.

Сегодня в Ереване пройдет матч между обоими сборными в рамках отбора к Евро-2004, и экспертное сообщество увидело в этом возможность для реанимации процесса <футбольной дипломатии>.