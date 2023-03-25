Суббота, 25 Марта 2023 17:08

АрмИнфо. Распространение лжи в ООН стало характерной чертой поведения Азербайджана. Об этом в своем письме на имя генерального секретаря ООН заявил постпред Армении в ООН Мгер Маргарян. Об этом сообщает постпредство РА в ООН.

В сообщении отмечается, что письмо направлено в качестве официального документа Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН. В нем опровергаются утверждения азербайджанской стороны о вовлеченности несовершеннолетних в вооруженные силы Армении. Распространение лжи в ООН стало характерной чертой поведения Азербайджана. Подчеркивая приверженность Армении делу защиты прав детей, проживающих в зонах конфликтов, постоянный представитель Республики Армения заявляет, что Азербайджан должен прекратить свои тщетные попытки обвинить Армению в собственных предосудительных действиях, включая злоупотребление темой прав детей в явных пропагандистских целях. Вместо этого, он должен выполнять свои правовые обязательства, в частности, решения, принятые Международным судом относительно применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана.

Напомним, что в феврале текущего года Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана обеспечительных мер для бесперебойной работы Лачинского коридора, связывающего Армению с Арцахом.