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АрмИнфо. Распространение лжи в ООН стало характерной чертой поведения Азербайджана. Об этом в своем письме на имя генерального секретаря ООН заявил постпред Армении в ООН Мгер Маргарян. Об этом сообщает постпредство РА в ООН.
В сообщении отмечается, что письмо направлено в качестве официального документа Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН. В нем опровергаются утверждения азербайджанской стороны о вовлеченности несовершеннолетних в вооруженные силы Армении. Распространение лжи в ООН стало характерной чертой поведения Азербайджана. Подчеркивая приверженность Армении делу защиты прав детей, проживающих в зонах конфликтов, постоянный представитель Республики Армения заявляет, что Азербайджан должен прекратить свои тщетные попытки обвинить Армению в собственных предосудительных действиях, включая злоупотребление темой прав детей в явных пропагандистских целях. Вместо этого, он должен выполнять свои правовые обязательства, в частности, решения, принятые Международным судом относительно применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана.
Напомним, что в феврале текущего года Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Армении о применении в отношении Азербайджана обеспечительных мер для бесперебойной работы Лачинского коридора, связывающего Армению с Арцахом.
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|Серж Саргсян: В наше время главной целью в отношениях с Турцией было не открытие дорог, а обеспечение безопасности Армении
|Серж Саргсян: Одной из сильных сторон нынешних властей Армении является отсутствие стыда
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|Ушел из жизни председатель Правления - Генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мирзоян: вопрос с армянскими военнопленными является одной из важнейших направлений деятельности МИД Армении
|Для привлечения руководства Азербайджана к ответственности необходимо присоединиться к международному уголовному суду - Киракосян
|Премьер-министр провел очередную встречу с представителями внепарламентских политических сил
|Министр образования, науки, культуры и спорта Армении представила детали Академического городка
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|Госдепартамент прилагает усилия для решения вопросов разминирования в зоне нагорно- карабахского конфликта
|В Гюмри прошли совместные показательные тактические учения ЮКЖД и МЧС
|Мирзоян: Армения полна решимости и далее развивать отношения с Арабским миром
|Три армянские шахматистки одержали победы в шестом туре чемпионата Европы
|Глава МИД Армении: Ситуация вокруг Украины наглядно демонстрирует ослабление архитектуры безопасности в Европе
|Глава МИД Армении: Агрессивные действия Азербайджана бросают вызов усилиям по установлению долгосрочного мира в регионе
|Мирзоян: Международное сообщество должно оказать давление на Азербайджан для выполнения решения Международного Суда и снятия блокады Арцаха
|Двухпартийная группа из 69 американских законодателей призвала прекратить военную помощь Азербайджану и направить $150 млн помощи Арцаху и Армении
|Посол Чехии прокомментировал сотрудничество в оборонной сфере с Арменией
|Успех американского бизнеса на армянском рынке очень важен для экономики Армении - Мгер Григорян
|Туркменистан направил гуманитарную помощь в Украину
|МИД Азербайджана ответило на заявления Пашиняна
|Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор - Пашинян
|Рустам Бадасян и Кристина Квин договорились расширить сотрудничество
|Армянский тенор Липарит Аветисян блестяще выступил в одном из лучших театров мира - Театре Колон Буэнос-Айреса
|МИД Нидерландов вызвалo посла Азербайджана для напоминания о необходимости выполнения решения Гаагского суда по деблокаде Бердзорского коридора
|Азербайджан не приглашен на очередной Саммит за демократию
|Отчет: Финансово-экономические потери, понесённые Арцахом вследствие блокады, составляют по меньшей мере $1,9 млн в день
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|"У нас со зрением всё нормально" - Захарова о невыполнении Азербайджаном договоренностей по трехстороннему заявлению
|Правительство Армении определило порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу студентам STEM направлений
|Омбудсмен Арцаха рассказал участникам III Всемирного форума по правам человека в Буэнос-Айресе о гумкризисе в НКР из-за действий Азербайджана
|Российские и белорусские тяжелоатлеты не примут участия в чемпионате Европы в Ереване
|Глава МИД: Полноценный диалог с Азербайджаном возможен только в международном формате и при четких международных гарантиях
|Мэрия Еревана устроила геноцид деревьев в центре столицы
|Степанакерт: Арцах продолжит борьбу за международное признание права на самоопределение
|Артур Ованнисян: В проекте мирного договора содержатся неприемлемые для Армении пункты
|Очередные сборы резервистов пройдут с 15 апреля по 15 июня 2023 года
|Участникам военных сборов в Армении сохранят зарплату на основном месте работы
|Баку требует от Еревана согласиться на проведение делимитации на его условиях. В противном случае мирного договора не будет - Пашинян
|Армения примет все дипломатические меры для возвращения армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районы
|Госсекретарь США заявил о благоприятной возможности для заключения мирного договора между Ереваном и Баку
|Премьер РА: Азербайджан обвиняет Армению в моноэтничности
|Провластный депутат обвинил оппозицию в том, что она избегает ответственности
|Пашинян пояснил, на основании чего будет подписан мирный договор с Азербайджаном
|Матч Армения - Турция обслужит испанская бригада арбитров
|Глава МИД Франции посетит Ереван и Баку
|Комитет ПАСЕ обеспокоен гуманитарным кризисом из-за продолжающейся блокады Лачинского коридора - заявление
|В результате выстрелов со стороны противника погиб военнослужащий ВС Армении
|Генпрокуратура требует конфискации имущества бывшего главы Эребуни и директора компании АЛКС
|Читать больше
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