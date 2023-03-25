Суббота, 25 Марта 2023 17:07

АрмИнфо.Перспективные направления развития отношений между Арменией и Казахстаном были обсуждены на встрече вице-премьера РА Мгера Григоряна с послом РК в РА Болатом Иманбаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе встречи, отмечает источник, собеседники обсудили возможности расширения торгово- экономического сотрудничества между двумя странами. Были отмечены перспективы развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, а также предстоящее 9-е заседание армяно-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.