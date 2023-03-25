Суббота, 25 Марта 2023 17:06

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: " От имени правительства Республики Армения и армянского народа поздравляю Вас и братский греческий народ по случаю национального праздника - Дня независимости Греческой Республики. Желаю благополучия, прогресса и мира. Зиждущиеся на прочных традиционных связях и общей системе ценностей армяно-греческие межгосударственные отношения выделяются готовностью проявлять солидарность и поддержку друг друга, и в этой связи примите, пожалуйста, мою искреннюю благодарность. Уверен, что эффективное и постоянно развивающееся сотрудничество между Арменией и Грецией и впредь будет укрепляться и расширяться как в двустороннем формате, так и на многостороннем уровне, в том числе в контексте сотрудничества Армения-ЕС, а также в рамках сотрудничества Армения-Греция-Кипр. Пользуясь случаем, подтверждаю нашу готовность развивать многоплановое сотрудничество между нашими странами на благо дружественных армянского и греческого народов".

Отметим, что День независимости Греции, отмечаемый 25 марта, является одним из главных государственных праздников страны. Именно в этот день в 1821 году началось восстание, итогом которого стало освобождение страны от четырехвекового ига Османской империи.