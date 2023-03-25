Суббота, 25 Марта 2023 17:04

АрмИнфо. 25 марта Ереванский метрополитен имени К. Демирчяна будет работать до полуночи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь мэрии Еревана Левон Сардарян.

По его словам, это обусловлено матчем отборочного этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Армении и Турции, который пройдет сегодня в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна. <Учитывая, что матч Армения- Турция назначен на 25 марта в 21:00, то есть завершится около 22:50, в мэрии принято решение, что работа ереванского метрополитена будет продлена на час, и поезда будут ходить до полуночи>, - написал пресс-секретарь.

Накануне на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Армении Александр Петраков отметил, что с учетом старта квалификационного этапа, шансы команд на победу равны. Ситуация в команде, по его словам, нормальная.

Напомним, что матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом. Сборная Армении оказалась в отборе в одной группе D с командами Латвии, Уэльса и Хорватии. Команда ни разу за всю историю не преодолевала отборочный барьер к первенствам мира или Европы. Лучший бомбардир команды за всю историю Генрих Мхитарян, на его счету 32 забитых мяча. Больше всех матчей за сборную провел Саркис Овсепян, он выходил на футбольное поле в составе сборной 132 раза.