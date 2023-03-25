Суббота, 25 Марта 2023 00:10

АрмИнфо.Антикоррупционный комитет РА предъявил обвинения в рамках раскрытого случая выдачи водительских прав за взятки, сообщает прессслужба ведомства.

В ходе уголовного производства, возбужденного Следственным управлением Службы национальной безопасности РА и проведенного Антикоррупционным комитетом РА, были получены фактические данные о том, что Э. Х., занимая должность старшего инспектора Северного регистрационно-учетно-экзаменационного центра <Дорожная полиция>, за совершение заведомо противоправных действий в пользу лиц, ходатайствующих о получении водительских прав, с помощью С.Г. получил взятки в сумме 390 000 драмов.

В частности, предварительным следствием установлено, что жители города Гюмри оказали содействие двум гражданам в получении водительских права в обмен на взятку дорожному инспектору. Получив взятку, инспектор Э. Х. в ходе теоретического экзамена допустил использование вышеперечисленными лицами технических средств для связи с С Г., который продиктовал им правильные ответы на вопросы. Затем Э.

Х. составил поддельные протоколы о надлежащей сдаче экзаменов.

В рамках уголовного производства инспектор Полиции Э. Х., а также граждане, оказавшие содействие и ряд других лиц, имеющих отношение к инциденту, были задержаны следователем Антикоррупционного комитета РА.