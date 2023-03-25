Суббота, 25 Марта 2023 00:10

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию о том, что армянская сторона использует дорогу Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор для перевозки военных грузов. Об этом говорится в заявлении МВД Арцаха.

В ведомстве добавили, что выдвигая данный тезис, азербайджанская сторона вводит в заблуждение международное сообщество, подготавливая почву для своей очередной провокации против мирного населения Арцаха.

В МВД Арцаха посчитали необходимым еще раз подчеркнуть, что передвижение мирных жителей и перевозка гуманитарных грузов осуществляется в сопровождении российских миротворцев, по лесной дороге в обход Шуши.

"Учитывая географическое положение этой дороги, движение осуществляется крупными и высокими автомобилями, которые азербайджанская сторона представляет как военно- транспортные машины.

В то время как Азербайджан ложно обвиняет армянскую сторону в перевозке оружия и боеприпасов, вчера, 23 марта и сегодня утром, с азербайджанских боевых позиций по группе граждан, проводивших обрезку винограда в селе Мачкалашен Мартунинского района, из оружия разных типов и калибров был открыт огонь. Пострадавших нет. Сельскохозяйственные работы были приостановлены", - резюмировали в МВД Арцаха.