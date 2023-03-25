Суббота, 25 Марта 2023 00:09

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин с рабочим визитом посетил город Иджеван Тавушской области РА.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, в ходе встречи с губернатором Тавушской области Айком Галумяном обсуждалось межрегиональное сотрудничество и укреплении дружеских отношений между Россией и Арменией, а также перспективы взаимовыгодного сотрудничества, возможные направления сотрудничества между регионами и российскими компаниями.

Торговый представитель РФ в РА Анна Донченко рассказала об установлении партнёрских отношений. В этом ключе она констатировала, что этому во многом способствуют выставочно-ярморочная деятельность, тематические мероприятия, и частные визиты представителей компаний.

Сергей Копыркин констатировав, что посещение регионов является важной частью его работы, отметил, что необходимо сохранять и развивать дружеские отношения.

В свою очередь, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Армении, и.о. главы Русского дома в Гюмри Антон Берянев представил деятельность филиала представительства в приграничном районе. В частности, он рассказал о футбольном турнире среди школьных непрофессиональных команд на приз экс-голкипера сборной Армении Романа Березовского.

Посол посетил Иджеванский филиал ЕГУ, где встретился со студентами и

руководителем Контактного центра Русского дома в Иджеване Маратом

Зурабяном.

Затем Сергей Копыркин побывал на открытом уроке по робототехнике в Русском центре Иджевана. Студентам и ученикам посол подарил книги и пожелал успехов в учёбе. Завершающим этапом встречи стала экскурсия по швейной фабрике "Идж Гранд Текстиль".