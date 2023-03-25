Суббота, 25 Марта 2023 00:07

АрмИнфо. Развитие отношений между Арменией и Китаем крайне важно для армянской стороны. Об этом 24 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по внешним связям заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, представляя итоги деятельности возглавляемого им ведомства в 2022 году.

По словам министра, Китайская Народная Республика проявляет интерес к региону с точки зрения развития логистики и развития инфраструктур.

Известна, в частности, позиция Пенкина по вопросу Транскаспийского международного транспортного коридора, больше известного, как Средний коридор. <Армения также проявляет заинтересованность в том, чтобы стать частью подобного коридора>, - сказал глава внешнеполитического ведомства РА.

Говоря о так называемом Зангезурском коридоре, вопрос о задействовании которого постоянно поднимают Азербайджан и Турция, то, как подчеркнул Мирзоян, позиция армянской стороны по данному вопросу осталась неизменной. Министр подчеркнул, что Ереван готов в самые кратчайшие сроки начать процесс по разблокированию всех инфраструктур региона, в том числе, и дорог, проходящих через территорию Армении. Причем, все эти дороги и инфраструктуры должны остаться под суверенитетом армянского государства и функционировать по законам Армении.

Мирзоян подчеркнул, что Армения заинтересована в том, чтобы стать частью различных транспортных проектов, будь то <Север-Юг> или <Запад-Восток>. По крайней мере, продолжил глава МИД, в переговорном процессе армянская сторона всегда конструктивна.