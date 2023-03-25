Суббота, 25 Марта 2023 00:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 17 в кв. “Норашен”, улица Мелкумова, жилые дома 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома “А” и “Б” Чарагайтаин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 11, 15, 17, 19, 21, 23 на переулке Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 18, 20 на улице Агароняна, частные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, частные дома 1-69 на улице Агароняна в Аван Ариндже; частные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, здания школ NN18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, улица С.Таронца и частные дома переулка; частные дома на 2-ом переулке улицы Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 2-17 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци; абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-10:30 село Лернагог;

12:00-12:30 село Ханджян;

14:00-14:30 село Мясникян;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Арин;

11:00-13:00 частично село Шатин;

в Гегаркуникской области:

11:00-12:00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояа, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Маквич”, станции компаний ‘Телеком Армения”, “Юком” в общине Варденис;

11։10-12։45 частично город Гавар; кварталы “Ацарат”, “Банджараноц”, “Гети Ап”, школа N2, магазин ‘Вазири”, Ч/П “О.Абраамян”, улица Кундж в Ацарате, старая школа, территория бывшего совхоза в городе Гавар; улицы Арцруни Ехбайрнери, Бошнагян, Зоравара Андраника, Кабелагрцнери, “Торсоенц”, автошкола, газовая контора в городе Гавар;

13։00-14։20 квартал “Арцвакар”, клуб Арцвакара, кварталы “Гланоц”, “Камурджи мот”, “Кси”, школа N7, улица Саядяна, электросети, станция очистки сточных вод ЗАО "Айджрмухкоюги", газозаправочная станция ‘Алик” в городе Гавар;

14։00-16:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”;

14։30-16։00 село Норатус, столовая “Батя”, асфальтовый завод “ЧШШ”, каменный цех “Норик Асоян”, ООО “Атомашин”, газозаправочная станция “Анд-Мариам”, гостиничный комплекс “Верадардз”, ЗАО “Юком” в Норатусе, Ч/П ''Сусанна Мелоян”;

в Лорийской области:

11։00-15:00 село Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1а, 1б, 2, 4, 6 на улице Назарбекяна, жилые дома 111, 113, 115, 117, 123 на улице Бабаджаняна, жилой дом 198 на улице Башинджагяна и улица Бекназаряна, жилой дом 82 на улице Себастия, жилые дома 2, 4 на 8-ой улице Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1-45 на улице Тавризяна;

11:00-17:00 жилые дома 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 56, 62а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Какавадзор, Отеван, Диан, Неркин Базмаберд, Верин Базмаберд, Агаракаван, Мецадзор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак;

в Араратской области:

11:00-17:00 частично села Гая и Оавташат;

12:00-14:00 частично села Димитров, Масис, Багармян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван; частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе, здания Лесного хозяйства в городе Ехегнадзор; село Гетап, частично села Гладзор и Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 село Джрвеж и частично квартал ‘Багреванд”;

11:00-16:00 город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), коллективное хозяйство “Бабенц”, собственники “Айк Мкртчян”, “Л.Саакян”, ООО “Охуд”, “Лусин”, предприятие “Наири”, Ч/П “Г.Мартиросян”, ООО “Рафшин”, ООО “Симонян ев энкернер”, Ч/П “Симонян”, ООО “ХКГ”, собственник “Н.Мхитарян”, ООО “Инкомспасаркум”, ОАО “Наиришин”, мельница Егварда, воинская часть, ООО “Фуд фактори”, “Гардениа Лебниз Фарм”, “Ашхатанк”, собственник “Карапет Геворгян”, завод спортивной обуви “Адидас”, ООО “Семюр Энд Ко”;

11:00-17:00 газозаправочная станция “ВИВА МАН”, дом отдыха “Мармарик”, учебная база “Манкаваржакан” (педагогического), дом отдыха “Алашкерт”, дом отдыха ‘Гюхакадемия”, школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Агавнадзор в общине Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 квартал “З.Андраник” в городе Мартуни; населенный пункт Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:40-13:50 многоквартирные здания 9, 10, 11, 13 на улице Азатутяна, магазин-салон “Ариваб” и прилегающие торговые центры, “Юнибанк”, мэрия, налоговая инспекция, многоквартирные здания, прилегающие к здания магазина электроники, в городе Гавар;

14:00-15:10 жилой дом 42 на улице Барекамутян, ООО “Гавартранс”, траурный салон на улице Кабелагорцнери, авторемонтная станция, завод минеральных вод "Севан" в городе Гавар;

15:20-16:30 Гаварский государственный университет, Гаварский медицинский центр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы территории под названием “Пепои Дзор”, улицы Чаренца, Микаеляна и Сарингуляна в городе Гавар;

в Лорийской области:

11։00-13:00 село Арчут, станция “Арчут” и Разрушенная церковь;

11։00-15:00 кварталы “Ани”, “Ван”, 1-5; улицы Ереванян, Гетапня, Худякова, Пушкина, Орбели, Горького, Ханджяна, Грибоедова, Туманян, Джаукяна, Демирчяна в городе Ташир;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Крашен, Мец Сариар, Лернут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе.