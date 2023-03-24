Пятница, 24 Марта 2023 23:59

АрмИнфо. Вопрос с армянскими военнопленными является одной из важнейших направлений деятельности Министерства иностранных дел Армении. Об этом 24 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по внешним связям заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян, представляя итоги деятельности возглавляемого им ведомства в 2022 году.

По словам министра, нет ни одной встречи, будь то на двустороннем или на многостороннем уровне, в ходе которых данная проблема не

поднималась. К сожалению, уже длительный период Азербайджан ни одного армянского военнопленного не освободил, несмотря на то, что это является прямой обязанностью Баку, зафиксированной в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. В настоящее время, продолжил министр, Баку уверяет, что в его тюрьмах содержатся 33 армянских военнослужащих, которых азербайджанская сторона отказывается признавать в качестве военнопленных. Известны также случаи, когда армянские военнослужащие, оказавшиеся живыми и здоровыми в окружении, что подтверждается видео и фото- документами, пропали без вести. Азербайджанская сторона утверждает, что не знает об их судьбе. <Этот вопрос остается в нашей повестке, он никогда не будет забыт>, - заключил глава МИД РА