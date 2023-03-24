Пятница, 24 Марта 2023 21:05

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз встретился сегодня с руководителями внепарламентских партий, участвующих в консультационном совещании по сотрудничеству.

Во встрече приняли участие председатель партии <Республика> Арам Саргсян, председатель Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии <Единая Родина> Мгер Тертерян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, председатель партии "Сила Родины" Тигран Арзаканцян, и глава партии "Инкнишхан Армения" Давид Санасарян.

О чем шла речь на встрече не сообщается.