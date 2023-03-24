Пятница, 24 Марта 2023 16:00

АрмИнфо. Академический городок - это большая структура, которая будет иметь 3 разных кластера различной направленности. Об этом в ходе пресс- конференции 24 марта заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она пояснила, что один из кластеров будет расположен на территории <Арменфильма> и будет связан с арт-направлением. Министр подчеркнула, что в контексте кластеров будет применяться комплексный подход. В частности, по ее словам, на территории арт-кластера будут расположены не только студенческая аудитория, спортивный зал и общежитие, а к примеру, концертный зал, все звенья, инфраструктуры для кинопроизводства и т.д.

Второй кластер планируется построить на территории Института физических исследований Национальной академии наук Республики Армения в Ашатраке, где будут сосредоточены ВУЗы технологической направленности с научно-исследовательской деятельностью. В этом контексте Андреасян сообщила, что параллельно с этими предусмотрено создать транспортную инфраструктуру, которая будет обслуживать этот городок. <Речь идет о нескольких десятках тысяч студентов. Поэтому проект предусматривает создание транспортных узлов и инфраструктур>,

- сказала она.

Третий кластер, по ее словам, будет самым большим. Кроме этого, на территории 3-го кластера смогут действовать международные или межгосударственные ВУЗы. <Сейчас мы обсуждаем, какой направленности ВУЗы в каких кластерах будут расположены>, - подчеркнула Андреасян.

Министр отметила, что для проекта рассматриваются различные возможности и инструменты финансирования, в том числе формат ГЧП (государственно-частное партнерство).

Напомним, что в Армении создание академического городка закреплено в Законе РА <Об утверждении Государственной программы развития образования до 2030 года>. В рамках Закона ожидается, что в ближайшей перспективе в Армении останутся до 8 государственных высших учебных заведений.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране насчитывается 16 государственных вузов, которые подлежат объединению. Но происходить процесс объединения будет не механически, а путем формирования новых вузов. <Иными словами, один государственный вуз может быть объединен с новым создаваемым вузом, другой - с другим>, - отметил министр